呂爵安點讚「打羽毛球論」惹熱議 J.Arie被罵抽水反擊：行得正企得正 (21:22)

黃夏蕙（夏蕙姨）、周殷廷與藍奕邦今日出席於西九文化區公園戶外舉行的《Pink Dot HK一點粉紅2024》，擔任粉紅大使。現場落雨，工作人員撐傘攙扶夏蕙姨行濕滑又滿佈泥濘的草地。P1X3L、小肥、雷深如（J.Arie）、何洛瑤、Kiri T等冒雨唱歌表演。

早前MIRROR成員呂爵安（Edan）以「了解中」，回應與林明禎的緋聞，J.Arie在社交平台發文：「『了解中』係咪即係打咗羽毛球啦？」Edan疑錯手按讚好，引起熱烈討論，有網民罵J.Arie多口和抽水。她談及此事說：「都2024年啦，為何還要避忌地講（性）？我覺得『打羽毛球』是了解一個人的方法之一，不需要忌諱，我自己亦有『了解中』、『打羽毛球朋友』。現在好多藝人都用『了解中』來形容拍拖階段，究竟即是什麼階段呢？我只是提出發問，卻沒有指名道姓，亦不只是Edan一個用此字眼回應。」J.Arie指發文後該社交帳號多了很多人關注，但她非有心抽水，自言行得正企得正，不擔心被誤會。她最近已關閉該社交帳號，形容是光榮結業，盼點到即止，並有意以公眾人物身分去宣揚正確性教育。

周殷廷（YT）早前返新加坡舉行個唱，獲香港粉絲專誠前往當地支持，又見回在新加坡的小學及中學同學，特別有感觸。「今次是人生第一次以歌手身分返新加坡表演，在那個自小流連的場地開騷，覺得很大衝擊，有衣錦還鄉感覺，好神奇！」YT之前與好友李幸倪（Gin Lee）在節目中傾談，提到過去時爆喊。有網民認為兩人性格和背景相近，提議拉攏撮合一起。YT斷言落閘：「幾夾和幾襯都好，都只是好朋友，我們自小已認識對方家人，大家可能諗多了。至於與唱片公司的續約仍洽談中，暫時沒有想過跟Gin Lee做同門，因他與環球有君子之約。

YT早前出席記者會重提當年入行期間，經歷很窮困日子，去茶餐廳叫凍飲因要另加錢要慎重考慮。他的「凍飲論」獲關注，最近拍廣告亦有此相關對白。他解釋因拍廣告飲凍檸茶，才勾起他昔日回憶，並非有心借此大造宣傳，但不介意再接其他工作例如茶餐廳代言。

華納旗下女歌手Kiri T將舉行處女個唱，日前開售門票即火速售罄，她大感意外驚喜，起初還擔心沒有人買飛。「 好感恩！有這麼多粉絲支持，可是由於場地所限，暫時未能加場。之前拍心口有飛給朋友，現在變成一身飛債，會積極考慮籌備開Part 2，物色更大場地開騷。」至於嘉賓由她親自邀請，賣關子說是平日一齊玩音樂的朋友。

（即時娛樂）