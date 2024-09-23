江若琳相隔多年再辦粉絲聚會勁感動 自揭曾歷低潮而變得社恐 (11:25)

江若琳（Elanne）時隔7年，早前再推出歌曲《一直留在心底的事》，她透露7月份簽約張子丰公司，會全方位合作，在事業及家庭之間取得平衡。

Elanne昨天（22日）和一班不離不棄的粉絲舉行Fans gathering，她在社交平台貼出多張照片，並表示跟粉已有好多好多年沒見面，Elanne感慨萬千寫道：「其實由我經歷過唔少嘅低潮，我個人慢慢變得好社恐，好怕表達自己，好怕被別人看見，我都唔知點解會變成咁？」

直到今年她出歌重拾歌手身分時，公司同事叫她開TG group，Elanne坦言起初她都相當卻步：「我拖咗好耐先開，係因為我成日都覺得，一個咁多年都唔再活躍既人類，乜真係仲會有人會記得嗎？」

最後她膽粗粗開了TG group，然後不少她的歌迷朋友陸續出現：「大家不停咁幫我搵返一點一滴既回憶，然後同大家傾下計，都成為咗每日嘅小習慣，原來好開心。好多謝你地係TG group 好有心咁話要幫我搞生日會，令我公司就決定幫我正式搞一個『一直留在心底的fans gathering』仲記得當時我同事問我：你估有幾多人嚟？我話：我真係唔知...」

Elanne解釋在她的記憶中，粉絲都好細個：「有啲係小朋友，有好多著住校服，追星好似一件好青春嘅事，但我默默地都知道我好多fans，由以前嘅學生已經長大，大家出嚟社會工作，有啲甚至已經結婚﹑小朋友都大過（囝囝）奧雲豬，所以大家仲會唔會出嚟fans gathering，對我嚟講我真係好多未知。

我今（昨）日一去到場地真係感動到我呢，見返好多好熟悉既面孔，好奇妙！因為你哋好似看似大個晒。但其實係我心目中你哋完全無變過，好似返去以前你哋陪我一齊出fun（function）嘅日子！原來曾經我以為唔會再見返你哋，到今日你哋會帶埋媽媽，你哋嘅另一半，你哋嘅小朋友嚟支持我嘅時候，我真係忍唔住（喊）啦。」

（即時娛樂）