張敬軒辦見面會 跟粉絲送抱合照表現親民 巡舖成功Sell客 (13:07)

張敬軒辦見面會，跟女歌迷抱抱相當親民，之後他到珠寶店消費，其間擠得行人路水泄不通。（大會提供）

張敬軒日前於英皇娛樂的期間限定概念店「0 e:ffect Concept Store」舉行見面會。雖然見面會當日天文台發紅色暴雨警告，無阻歌迷熱情，早前已登記的600位歌迷無懼紅雨，一早到場排隊等候入場，逾千位未能入場的歌迷，亦企滿舖外街道及廣場外空地圍觀，場面墟冚。

同日亦是軒仔「『HINSIDE OUT張敬軒演唱會』雙封面彩膠」及「『盛樂演唱會』雙封面白膠」開賣，為了搶得心頭好，歌迷早一晚已從popup store門外排隊，龍尾一度伸延至登龍街。參加見面會的歌迷、買碟人龍加上圍觀途人，高峰時人群多達2000多人，十分誇張。

雖然見面會當日歌迷人數眾多，但全部秩序井然，歌迷來自五湖四海，包括北京﹑上海﹑廣州，亦有澳洲、日本等粉絲，有澳洲歌迷更是即日來回，只為見軒仔一面。見面會期間，不少歌迷禮貌問軒仔可否抱抱，軒仔來者不拒，見面會頓時變成「擁抱大會」。

除了見面、擁抱合照，歌迷亦爭取時間跟軒仔傾偈，軒仔發揮其幽默本色，例如見到一位身高超高的女歌迷，軒仔笑問：「你食咩大㗎？食到咁高。」有歌迷向軒仔報喜，表示自己快要結婚，軒仔又問道：「你結婚，你諗清楚㗎嗱？」全場爆笑，最後衷心送祝福。有歌迷跟軒仔攬攬後，軒仔便問道：「你好緊張喎，你個心跳得咁快，隻手又震晒。」

見面會結束後，仍有大量歌迷在舖外等候為見軒仔一面，為答謝冒雨數小時仍等候的歌迷，軒仔特意走到概念店busking的玻璃櫥窗位置跟大家打招呼：「多謝大家，今日辛苦晒啦，落雨濕濕。希望大家多啲嚟我哋EEG嘅Pop-up Store玩啦，同埋多啲喺香港消費。」同時又向店舖對面圍觀的歌迷say hello：「Hello對面嘅朋友辛苦晒喇，多謝晒，辛苦大家啦，好多謝你哋好多人都山長水遠嚟到。」

軒仔呼籲大家留港消費，更身體力行，答謝完大家後，即到隔籬幾個舖位的英皇鐘錶珠寶消費，由於仍有大量歌迷擠得行人路水泄不通，只有短短數十秒路程，軒仔花了10多分鐘才到達。英皇集團主席楊受成及太太陸小曼亦在店內迎接軒仔，軒仔在店內挑選金飾贈父。除了自己消費外，他又化身銷售員，向顧客落力推銷金器首飾，成功sell客。

（即時娛樂）