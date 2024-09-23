杜德偉喜獲私人助理 讚囝囝AJ勁醒目 照顧周到幫到手 (13:21)

杜德偉昨日（22日）赴澳門演出《2024大灣區電影音樂晚會》，雖然行色匆匆，但在音樂會上碰見很多好朋友，包括葉童、葉麗儀、B哥哥（鍾鎮濤）、王力宏、李治廷、曾比特、薛凱琪、周柏豪等，十足舊同學聚會，最難得的是身邊多了一位得力助手囝囝AJ，為他拍照、練歌、按摩等，讓他在緊湊工作行程中輕鬆渡過。近日剛自內地巡唱回來的Alex透露，因為觀眾反應熱烈，主辦商邀請他12月上海站再度encore演出。

Alex趁周末與兒子AJ到澳門演出，年紀小小的AJ十分醒目，照顧爸爸，Alex安慰地說：「AJ今（昨）日個show好幫得手，十足Official的工作人員，非常專業又拍片、又影相、打燈兼按摩，我多了一位很貼心的私人助理。」

這陣子Alex跟風雨特別有緣，上星期才剛剛自無錫、上海工作回來，形容此行有驚無險。他說：「我在無錫準備開騷時，剛好遇上颱風摩羯，同時間舉行的其他演唱會全部取消，惟獨我的個唱，主辦商堅持無懼風雨進行，本來以為觀眾因風雨未能到場，怎料演唱會卻很熱鬧，幾乎座無虛席，可能因其他演唱會取消，觀眾都來了我這裏吧。」在颱風下舉行演唱會，最令Alex感動是觀眾的熱情，整晚的演唱會也很安全和順利下完成。

無錫之行翌日，Alex到上海出席fans聚會，因為天氣受颱風影響，行程延遲個多小時才到達目的地，但Fans仍耐心等候他出現，他欣慰說：「這班fans真的與我風雨同路，即使冒着風雨仍繼續為我守候，真的很感動！所以12月約定大家再次在上海站開騷。」

（即時娛樂）