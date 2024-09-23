港女野人奇異記｜畏高廖慧儀懸吊90層樓高 胡美貽冰川失足險墮崖 (13:30)

TVB Plus節目《港女野人奇異記》由陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey）主持。

今晚（23日）播出一集，4名港女野人挑戰攀岩，她們在上一輯《港女野人》已有類似攀石經驗，不過比起今趟要挑戰的Via ferrata（鐵道攀岩），只算小巫見大巫。意想不到的是一直表現不錯的Jessica，今趟患得患失，原來她有畏高。當各人雀躍興奮大叫時，Jessica卻喃喃自語說︰「完未呀？點解佢哋咁開心嘅，我唔明，我搵唔到個樂趣。」

到最後一段離地約90層樓高的懸吊空間時，攝製隊要求各人作真情剖白，以恐懼克服恐懼。畏高的Jessica在懸吊空間鼓出勇氣釋放壓力，她受訪時表示過往羞於表達，她解釋︰「成日諗嘢都同人哋唔同，所以唔敢講自己諗法，唔係好主動講自己嘢。」

明晚（24日）起一連兩集，4位港女將會「打大佬」挑戰冰川，她們背負逾11公斤重的背囊，於兩日一夜的行程中，攀升1200米高度，此路段被新西蘭官方列為高級行山徑，她們要經過5處難關，包括︰赤腳行冰河、穿過如結界的森林、無遮無掩曝曬山脊環、沒有路標的碎石路及崖邊走走。在首段冰河因為要赤腳涉水，在零下3度的水溫下，各人雙腳凍到通紅，鋪滿碎石的河牀，猶如腳底按摩，當中Nicole反應最大，又叫凍又叫痛。完成頭3個難關，終於到達中途站小屋住宿一宵。

周四（26日）晚播出一集，4名港女挑戰最後兩個難關，之前炒單車受傷的Nicole禍不單行，在上山一段不慎跣腳仆倒，差點直墮崖底，嚇到全團人驚叫。今次一跌令她觸及舊患，要狂吃止痛藥鎮痛。在餘下路程一向捱得的Nicole，竟然喊住想放棄。

（即時娛樂）