于氏王后｜全鐘瑞裸背演出誘姜泳錫 李洙赫成功轉型獲讚 (14:11)

于正熙（左圖，全鐘瑞飾）看清親姊于順（鄭柔美飾）的為人，一箭解決禍患。（大會提供）

全鐘瑞為了和劇中演四王子的姜泳錫達成聯婚，不但背部全裸，還口含對方手指為其止血，使四王子徹底沉船。（大會提供）

由全鐘瑞、金武烈、李洙赫和鄭柔美等主演的古裝韓劇《于氏王后》，一刀不剪的19禁原裝版本已於「黃Viu煲劇平台」全套上架。

《于氏王后》講述高句麗君王高男武（池昌旭飾）意外駕崩後，「于氏王后」于正熙（全鐘瑞飾）為保衛王權而連夜展開「娶嫂婚」，卻發現三王子高發岐（李洙赫飾）冷血殘忍，讓正熙直覺不能讓他登上王位，她決定趕往四王子高延優（姜泳錫飾）陣營；三王子得悉後聯手大王子高孛義（宋再臨飾）回宮奪權，正熙為此焦慮之際，從小仰慕哥哥高男武的五王子高罽須（鄭宰光飾飾）挺身而出，率領大批兵力力挺于氏王后，一場絕地內鬥即將上演！

《于氏王后》上半部憑鄭柔美裸露演出、池昌旭獲裸女療傷贏話題。在日前播出的下半部中，全鐘瑞上演大尺度戲碼，由她飾演的于正熙為了和四王子達成聯婚，不但背部全裸，還口含對方手指為其止血，使四王子徹底沉船；此外，于正熙也看清親姊于順（鄭柔美飾）的為人，一箭解決禍患，刻劃出于氏王后為守護國家未來的決心。

劇中各個角色恰如其分，飾演三王子高發岐的李洙赫，獲網民讚表現亮眼，其中殺妻不眨眼的殘酷眼神，更是令人心寒，李洙赫透露事前做了不少功課：「我第一次留鬍子，也曬黑了很多，同時在開拍前看了大量史劇來參考。」

人稱「人間吸血鬼」的他也笑言，過去曾扮演死神、殭屍、陰間使者，卻鮮有演出人類角色：「以前我有過這樣的顧慮，為什麼我不能扮演普通的角色？所以我努力鍛練身體，現在愈來愈多人找我演出一般人的角色，最近我還演偵探和求職者，我也能夠在這些作品中，看到很多真實的自己。」

（即時娛樂）