傅穎40歲生日改名傅寶誼 跟楊愛瑾飯敘破冰？ (15:50)

昨天（22日）是傅穎（Theresa）的40歲生日，她在生日當天宣布改名叫傅寶誼，盼去舊立新，並親解名字由來：，「帶著爺爺的期許40載，演譯了我的前半生，來到人生下半場，我想帶著自己的期許，繼續前進。

相較於聰穎與否，我更希望以一份禮物的形式出現在別人的生命中，取名寶；對自己的心念及行為更加規範，取名誼。名字是一個外在符號，我改了一個新的符號，不等於舊的符號不好，世間萬物本是福禍相依，內在才是一切的根本。」

昨天40歲生日的Theresa，朋友輪流和她慶祝，Theresa在Ig限時動態貼出一張3人合照，前隊友楊愛瑾（Miki）也有份出席，令網民感驚喜，Theresa寫道：「好像缺席了很多時刻，但又好像沒有離開過。」她還留了3個心心Emoji﹗

有指Theresa當年被Cookies成員排擠，成員間傳不和多年，Theresa亦曾表示：「關於排擠，是抹黑也好，誤會也罷，那段不愉快的時間都已經過去了，而且也過去很久了。現在我們都長大了，有些更成家了，就算私下我們沒有交集，我也希望她們每一位都幸福安好。至此以後，有關於我們不和的實情，不用再旁敲側擊了。是的，我們曾不和，現在也不熟，可我們不是敵人。」

（即時娛樂）