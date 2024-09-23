馬浚偉為「胖虎」討公道 已收逾萬網民簽署 盼中大嚴正交代事件 (16:02)

馬浚偉發動簽署行動已第9日，但中大方面依然沒有任何行動，馬浚偉前日（21日）再拍片跟進事件，促請有關方面嚴正交代。（馬浚偉fb圖片）

就香港中文大學一名男助教及博士女學生涉嫌虐殺一歲雪橇犬「胖虎」事件，馬浚偉日前在社交平台發表嚴正聲明及發起聯署行動，要求中大及相關政府部門，對事件嚴肅跟進。截至昨日（22日），馬浚偉社交平台已收集了逾萬名市民簽名，當中不乏名人、電台主持及政界人士，大家誓言為「胖虎」討回公道。

馬浚偉發動簽署行動已第9日，但中大方面依然沒有任何行動，馬浚偉前日（21日）再拍片跟進事件，促請有關方面嚴正交代。馬浚偉在影片中透露，他的4個社交平台已收集到逾1萬份網民簽名，事件亦引起社會各界關注。

該片點擊到今日（23日）已接近13萬，過千名網民支持及感謝馬浚偉不放棄為胖虎討回公道。香港愛護動物協會會長傅明憲、多位政界人士，包括立法會議員柯創盛、何敬康、陳凱欣、身兼中大校董成員鄧家彪、西貢區議會西貢及坑口選區區議員方國珊，以及新城廣播《傾心‧傾城》節目主持人素黑也表達支持，對此事高度關注，並承諾持續跟進。

香港愛護動物協會官方網頁也在社交平台轉發馬浚偉影片及發文，感謝他對事件的關注，認為事件反映出教育大眾做負責任主人的重要性，以及各持份者，須就虐待動物事件發聲迫切性，「不論當事人的出發點是什麼，任何傷害動物身體或心靈的行為，都是損害動物福利行為，需要正視及糾正。」同時要求中大擔起教育者角色，為社會設立好榜樣，並就事件迅速回應。

陳凱欣在馬浚偉社交平台上留言表示：「為胖虎的遭遇感到痛心，絕不應該虐待或虐殺任何動物，作為人類，我們必須尊重其他生命。促請中大務必嚴肅跟進，學生及教職員的操守必須受到重視。」方國珊也表達了支持，並感謝馬浚偉為動物發聲，希望社會能加強對於珍惜生命的教育。

馬浚偉斥涉事的一男一女領養胖虎後，對其施加虐待，甚至用膠袋覆蓋其頭部。他強調自己對中文大學並無惡意，並尊重這所高等學府，但對於2位年輕人行為不得不提出質疑。馬浚偉指出：「作為一所具代表性的高等學府，中大有責任保護學生，並教育他們言行及道德觀，但如果殺死雪橇犬不用接受懲罰，會導致社會風氣的惡化。」

他呼籲中大應該就此事回應，無論代替2位年輕人解釋、承認錯誤，還是懲戒，均應表明立場。他希望中大能聽見社會聲音，並在這一事件上有所作為，影響其他院校及年輕人尊重任何生命。

馬浚偉對涉事的2位年輕人訓示：「如果你們不喜歡寵物，為何要領養？真正喜歡寵物的人，不會如此對待牠們，希望你們能夠認真檢討自己的行為。」

相關新聞：馬浚偉發起聯署行動 要求中大嚴查疑助教及博士生虐狗致死事件

（即時娛樂）