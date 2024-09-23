武替道｜伍允龍感激董瑋路見不平 劉俊謙自製相簿最浪漫 (16:40)

劉俊謙及伍允龍合演的電影《武替道》快將上映，2人日前接受HOY TV主播Angela俞詠文的訪問。劉俊謙表示在上一套電影，和伍允龍已很投契，相處開心，伍允龍非常有同感：「記得拜神嗰一日，阿謙無端端走埋嚟，自我介紹問我係咪基督徒？我答係，咁等一陣間我哋一齊傾下偈，嗰刻感覺非常溫暖。」

新戲高手雲集，伍允龍都是其中之一，但劉俊謙不覺得有壓力：「我好少會咁樣睇，我會用另外一個角度，當做新嘗試，我唔會驚做得唔好，我會嘗試做好佢，裏面9成動作戲，都係親身上陣，佢哋都知我份人，唔係好鍾意用替身，見到個樣，梗係想畀人知道係自己做㗎啦! 」

伍允龍插嘴持相反意見：「我本身好鍾意用替身，但係唔畀我用咋嘛，今次動作唔係太多，而我哋今次嘅動作指導江道海師傅，拍攝時好清晰，動作安全亦到位，大家都好放心。」

其實做武術替身既辛苦又不能出樣，伍允龍亦有問過他們，為什麼選擇做下去：「好多武替話，人哋唔知冇所謂，我知道係我自己做，就會買飛入場睇，每次好留意自己做嘅動作，做到啲好難度高動作場面，自己有好大滿足感，我成日講，痛楚即係片刻，但電影係永恆，例如我斷咗隻手，佢係會好番，拍攝出嚟嘅作品就永遠，每一次我都會盡力做到最好! 」

阿謙續說：「80年代嘅時候，一年佢哋可能拍幾百部戲，基本上係唔會停落嚟，不斷去創新，不斷發展想發展故事同埋語言，但去到今時今日，基本上淨係做武行係唔可以維生，一定要做兼職，唔可以淨係講熱愛，亦正正係呢個故事想反映嘅，其實人生好複雜，有時需要取捨。」

說到這套電影和前輩董瑋合作，劉俊謙感滿足：「董瑋師傅不嬲都係嚴格嘅，但我覺得佢嘅嚴格同埋要求高係合理，佢想部電影好，想你好先至咁嚴格，佢同戲中角色好相似，佢係有啲嘢想承傳畀我，無論係戲中或者現實，都有呢一種強烈感覺。」

伍允龍憶起董瑋曾為自己出頭：「我記得當年我做新人嘅時候，喺片場畀人蝦，呢位師傅即刻企出嚟幫我，嗰刻我就覺得佢唔在乎你地位高定低，路見不平就會出聲! 」

在戲中劉俊謙角色非常懂得追女仔，伍允龍也有同感，但阿謙帶笑否認，但亦分享和女友做過最浪漫的一件事：「我會將以前我哋兩個影咗好多嘅相，自製相簿，將好多唔同嘅階段嘅相，自己print出嚟，製成一份禮物送畀對方，對方都好滿意呀! 」

（即時娛樂）