THAIMAY邀柯煒林拍新歌MV 冧讚Will靚仔 樂做「柯仔煎」 (18:08)

告別新人年後，泰妹（THAIMAY）今年度首支Solo歌《You are so cool》登場，她首度挑戰填詞，新歌描述戀愛病發的少女，愛上萬人迷，每日尋找不同話題，跟男神打開話匣子談天說地，小心翼翼暗示愛意，盼從有趣互動中令感情升溫，引得男神主動開口確認關係，打破「友達以上，戀人未滿」的Friend-zone局面！

THAIMAY表示隨著出道1年多，慢慢學習觀察及感受身邊人與事，萌起做一首既抒情又歡樂情歌，象徵五味雜陳的演藝生活。THAIMAY與團隊認為戀愛腦的少女最愛幻想，選擇以天馬行空的方式呈現《You are so cool》中的愛情故事，講述THAIMAY流落荒島後，終日無聊之際，突然發現沙灘上出現一具靚仔屍體，最神奇的是屍體竟如超人一樣，擁有多種能力，包括劈柴、點火及釣魚等，解決THAIMAY在荒島上生存難題，更互生情愫，偏偏在「戀火」升溫之際，屍體離奇消失！

至於演繹靚仔屍體的重任，就交在「新生代男神」柯煒林（Will）手上，Will不負眾望，電暈現場所有女性工作人員，連向來男仔頭的THAIMAY，亦害羞得面紅耳赤，不敢直視男神，每次看Playback時也忍不住說： 「Will真係好靚仔、好Charm呀！」又頻頻高呼 「救命」，笑爆全場！她說：「前年選校花校草時，有幸獲邀演出由Will執導、Dear Jane主唱嘅《到底發生過什麼事》MV，當時已對Will導心心眼，覺得佢靚仔兼有才華，一直期待將來能正式以歌手身分同佢合作，感激Will一口答應演出呢個MV，令我圓夢。」

拍攝MV當日氣溫高達34度，大嶼山體感溫度更有40度，但Will與THAIMAY毫無怨言，在酷熱天氣下搬搬抬抬兼劈柴點火，專業精神可嘉！THAIMAY說：「戶外拍攝好辛苦，工作人員要負責沉甸甸器材，比演員加倍勞累，所以我哋準備一大堆蚊怕水、防曬及清涼噴霧等，鬥快攞出嚟畀大家用，過程好似『小學雞』去露營咁，最難忘係有一幕Will扮漂泊沙灘旁邊屍體，雖然佢已經全身濕晒兼滿身沙粒，但不斷叫大家唔使擔心，臉上總是綻放笑容，成日同我打鬧，呢種敬業態度令人佩服，也令我決心加入做『柯仔煎』。」

《You are so cool》MV除了有男神Will助陣外，荒野造型同樣吸睛，造型師為THAIMAY的「野人Look」逐塊布料剪裁再縫紉，更潑上Cold Brew增添殘舊感；Will的西裝則是用石頭不斷磨爛造舊。THAIMAY向Fans「金邊粉」大派定心丸，承諾會繼續求變，密鑼緊鼓出歌追趕進度。她說：「今年因為中咗一啲電影及劇集角色，將出歌計劃押後至年底，希望集中做好演員崗位。不過，正正因為計劃趕唔上變化，令自己格外珍惜有份參與創作機會。」

（即時娛樂）