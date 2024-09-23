愛情斷捨離｜張馳豪張蔓莎探討男女特質 麗英自詡100分女友 (18:48)

「新城廣播劇團」炮製第4部廣播劇《愛情斷捨離》今天（23日）首播，廣播劇由張馳豪（Aska）、張蔓莎（Sabrina）、張進翹（Manson）及麗英聲演，故事講述劇中主角Isaac（張馳豪聲演）因寫了一篇「愛情斷捨離」的帖文，並描繪身邊麻煩女孩特質，令他在校內聲名大噪。

幾位主角根據以上劇情，大談身邊可有出現過性格難頂又麻煩的女孩？雖然Aska未曾遇過，但亦有所聽聞，他說：「係我朋友嘅女朋友，真係令我朋友好苦惱，其實可以審視呢段感情關係，睇下需唔需愛情斷捨離。」

Manson表示每位女孩都有不同性格和特質，有很獨特性格，亦有性格溫順，「比較有共鳴嘅，可能就係不停叫你畀意見，但其實唔想聽真話，每次都要慢啲去諗有咩係唔講得。」

早前自爆遭男友嫌棄着T恤牛仔褲而被分手的麗英，自覺是100分女友，她笑言：「鍾意問人覺得自己煩唔煩、唔直接講佢想點要人估，呢啲特質我都冇，我畀晒空間同自由男友，所以大家都好鍾意我。」

她又踢爆閨密擁有幾個麻煩特質，但雙方仍然做到好友，是因為自己愛她，認真搞笑。Sabrina強調自己喜歡聽真說話，但又承認女生喜歡男生說話婉轉，十分矛盾，她笑言：「就算我身邊女性朋友有呢啲特質，我都覺得係冇問題。」

（即時娛樂）