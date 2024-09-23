林盛斌擬辦網上司儀課程 預告為阮兆祥余迪偉舉行棟篤笑 (19:36)

鄧洢玲向司儀界發展，她感恩曾為電台、電視台效力，累積逾10年工作經驗，現在學以致用。（鍾一虹攝）

Bob指公司羅致不少藝人和司儀，好開心公司規模壯大。（鍾一虹攝）

林盛斌（Bob）有份創辦的「棋人娛樂香港」公司10周年紀念發布會，今天（23日）於中環舉行，旗下藝人鄧洢玲（阿旦）、小肥（徐智勇）、陳慧敏、余迪偉、黃長興以及合作伙伴劉浩龍、阮兆祥也有出席。

Bob體會到經營一間公司殊不簡單：「公司成立時經歷社運、動盪、疫情，養員工都很吃力，尤其疫情期間生意額是零，嘗試幫人製作網上廣告，還好發展不錯，證明『路不轉人轉』就得，自己都因經歷有成長。」

他指公司羅致不少藝人和司儀，好開心公司規模壯大，問他會否開班教做司儀？他謙稱自己技巧不算叻，但有好多人都建議他開班，但開實體班很花時間，正考慮明年開網上班：「大家放心，收費不貴，可能類似興趣班幾百元收費，但不知有沒有人報名。」

談到未來大計，Bob表示有多項計劃，除了為阮兆祥、余迪偉舉行棟篤笑外，又替劉浩龍、小肥、陳慧敏開音樂會等，他會擔當幕後策劃和度橋宣傳，總之有得做就做，最怕沒有工作。談到市道不景氣，明年做生意會否較保守？他說：「本來想過保留彈藥，但過去幾年環境不好，公司都有微利，今年年頭可以請員工去峇里旅行。」

鄧洢玲（阿旦）積極向司儀界發展，她感恩曾為電台、電視台效力，累積逾10年工作經驗，現在學以致用，尤其近年市道不景色，她更要努力掙多個錢傍身，反而對結婚生仔慾望低：「我的感情生活普通，有少少乏味，雖然有了解中的對象，但想保持低調，不想經常被追問，若然緣分來到，我不抗拒結婚生仔，但亦不會為生仔而急於結婚。我想找個方式過得開心，覺得開心最緊要。」

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（即時娛樂）