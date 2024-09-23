佘詩曼指媽媽身體狀况不錯 母女搬出市區 盼覓理財精明伴侶 (19:53)

佘詩曼今天（23日）到中環出席銀行活動，獲銀行界人士大讚保養得宜，她表示平常很注重平衡生活，工餘時間會減少用電話，又愛旅行歎美食，每年也做身體檢查。談到理財心得，她憶起在瑞士留學的日子，是個半工讀生，除了媽媽支持學費，自己也要做兼職贏生活費。

阿佘受訪時表示理財概念靠自己摸索得來，大爆初入行拍武打戲受傷後，才發現要學懂保護自己：「當時公司醫保不能覆蓋全額賠償，而自己沒有買保險，要自己找醫生，醫藥費又貴。」她指累積經驗後，每逢參與危險演出，都會加大保額，又發現危險性高的項目不受保，她説：「當年拍《十月初五的月光》電影版，有一場戲本來要我跳笨豬跳，初初我以為自己好大膽，但拍攝當日不停落雨，穿好裝備等了很久都拍不到，愈等愈覺得驚，最後因為落雨才取消了。（現在惜身？）又不會，若戲情需要會盡量配合。」

阿佘密密工作掙不少，她笑言掙錢是為了能好好報答媽媽養育之恩，又透露媽媽最近身體狀况不錯，亦活躍社交活動，每天也外出，為方便媽媽出入，近日與媽媽搬出市區：「我有時都會勸媽媽不要每天出街，留時間給自己休息，但她當然不聽我講，不過我都明白，我以前細個都不聽她講。」

阿佘有沒有被媽媽催促找個伴？她輕輕帶過，笑說：「之前交代過，今日不多講了，總之希望將來找一個跟我一樣理財精明伴侶，大家財政獨立就好了。」

（即時娛樂）