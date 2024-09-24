MIRROR相隔9個月再推出新團歌 12子散發男人魅力 (12:17)

男團MIRROR相隔近9個月，推出全新團歌《Hunt You Down》，MV中12子化身捕獵者，型格登場！

有別於過去團歌的曲風，今次《Hunt You Down》由T-Ma監製、T-Ma及Jonathan作曲、周耀輝填詞，以捕獵者追趕獵物的決心作主題的歌曲，曲風上突顯主題特色，隊長Lokman（楊樂文）說：「今次首歌相對節奏變化會多少少，Rap亦會多過唱嘅部分，另一樣好新鮮嘅係，首歌有3種曲風喺入面。」Edan（呂爵安）亦為大家導讀：「前面好快好刺激好野性，但去到中間突然變咗抒情輕鬆曲風，但之後再入返去原本曲風，今次新嘗試，喺廣東歌都未見過。」

Jeremy（李駿傑）亦分享了自己第一次聽到這首新歌感受：「第一次聽可能會覺得奇怪，但第二次聽就會覺得轉得好順好特別，同埋呢首歌provide好野性風格，係MIRROR未試過，係成熟咗嘅我哋。」Edan也認同道：「係呀，wild啲，自己跳舞都跳得好爽，有種男人味道出咗嚟，好期待跳live畀大家睇！」

聽到最後，會聽到姜濤chok爆唱出"You better run"這一句，原來加入這句是他的主意，姜濤說：「其實係借鑑好多團體，喺歌曲最後都會加句句子，強調番成隻歌嘅重點，本身冇諗住係"You better run"呢一句，我純粹向T-Ma提議，想加一句說話喺隻歌最後，因為我覺得成隻歌比較惡，喺MV入面我哋係一班狼一班武士，斬殺敵人。」

為呈現各成員談及的Man與力度，今次舞步上都給予新鮮感，但同時亦甚有難度，姜濤續道：「排舞嘅力度，都同以往比較唔同，每次都有新嘢畀大家睇下，想畀大家唔同感覺。」Frankie（陳瑞輝）亦補充：「其實呢隻係難跳過之前嗰啲舞，因為啲力好速同埋要好定，再加埋上台要唱埋歌，對我哋嚟講都係挑戰，要搬上舞台表演，係難啲成班人一齊去發力。」

舞蹈以外，今次在《Hunt You Down》的MV裡，亦加入很多新鮮元素，Tiger（邱傲然）說：「《Hunt You Down》同我哋過去MIRROR其他MV係有啲唔同，當中會有好多CG後期製作，同埋係我哋團歌MV裏面，有邀請其他動作演員演出，呢個MV值得期待。」

Jer（柳應廷）要站於高處擺甫士，他笑言：「克服咗畏高嘅我嚟講，係一啲都唔害怕，少少高，但OK，高啲都仲得呀！其實有護住我嘅朋友喺度，有啲搖晃，如果冇搖晃，正常係唔會害怕。」

AK（江𤒹生）與Alton（王智德）聯手的一幕，是以壘球棒擊退敵人，AK道：「第一次玩壘球棍係幾過癮，我哋兩個做嘅Tricks，Alton嗰個係難啲，同埋我哋好似跳舞記Steps咁記，有少少著數，但點都要練，要練點樣好睇啲。」Alton則自爆：「以前有掂過普通直棍，但壘球棍係第一次試玩Tricks，未Roll機前都試咗好多次，大家好似見到Roll機好似好順利好成功，但其實我roll機以外都跌咗好多次。」

Stanley（邱士縉）使用的武器，則是日本武士刀，他說：「今次第一次拍嘢接觸日本刀，都幾好玩，同埋個Shot都幾有型，不過始終我哋功夫底唔同武師出身或者動作演員，𠵱家空閒時間都有上動作訓練堂，希望日後可以接拍嘅類型會多啲。」

12字在MV中其中一套服飾，都有毛毛元素，這是造型師特別為今次《Hunt You Down》製作，眾人穿上時都互相欣賞對方的裝扮，Ian（陳卓賢）說：「今次套衫，全部人身上都有啲毛，有同其他成員閒聊，安排唔同動物角色畀大家，Tiger安排咗老虎，我開頭見到自己有啲動物嘅毛，就扮狼叫，Lokman都可以做狼，因為佢都有扮狼叫。」

MV中另外亦有用上3D Scanning技術，再配合CG，MIRROR瞬間變成機械人在場景內起舞，Anson Lo（盧瀚霆）介紹道：「今次有3D Scanning嘅科技，Scan完每個人嘅樣，就可以做到唔同嘅打鬥場面，同埋一啲跳唱嘅Scene，用上呢個新科技係好得意同埋好新奇，大家可以估下邊個先係真正嘅Anson Lo，邊個先係3D Scanning出嚟嘅Anson Lo喇！」

（即時娛樂）