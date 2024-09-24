無窮之路4｜陳貝兒首赴非洲前打齊預防針 仍失守現「霍亂」徵兆 (14:27)

拍攝「麥加朝聖」當日，Janis表示她拿着的常溫水，在室外不用10分鐘已經變了熱水，高溫程度可想而知。（無綫提供圖片）

由陳貝兒主持、一共10集的《無窮之路IV—一帶一路》（以下簡稱為《無窮之路4》），將由10月6日開始，逢周日晚10點翡翠台播映；周日（29日）晚率先播出半小時的《無窮之路IV—一帶一路》製作特輯。

挑戰1—沙特阿拉伯的高溫考驗

《無窮之路4》攝製隊花了2個月時間，走訪馬達加斯加、埃及、希臘、塞爾維亞、沙特阿拉伯、阿聯酋及肯尼亞一帶一路7個沿線國家拍攝。每一季拍攝都要經歷Mission Impossible的攝製隊，這次繼續面對重重困難，其中一個最大挑戰，就是中東與沙特阿拉伯的「高溫考驗」！

陳貝兒（Janis）在製作特輯中透露，攝製隊於沙特阿拉伯拍攝一年一度的大型盛事「麥加朝聖」期間，氣溫一度高達50多度，最終導致現場千多人熱死。Janis及攝製隊在現場亦陷入瀕臨中暑狀態，就連攝影器材，也是每隔1至2分鐘要自動熄機「抖暑」；在現場披長黑袍及黑頭巾，熱至滿臉汗珠的Janis，事後憶述道：「我哋不停咁流汗，熱到暈咁滯，基本上係有瀕臨中暑嘅徵狀；加上拍攝朝聖嗰日現場人逼人，同埋我又著住黑袍，熱上加熱，我成身濕晒。好彩有個好友善嘅穆斯林，佢即刻喺我臉上面噴水，同埋畀咗粒糖我，然後我哋啲（攝影）機，Roll咗唔夠分零、兩分鐘，都已經全部overheat down晒機。」

挑戰2—馬達加斯加的抵抗力考驗

除「高溫挑戰」，攝製隊還要面對第二大挑戰—「抵抗力考驗」！由於「麥加朝聖」現場人多擠逼，攝製隊完成拍攝後，紛紛出現疑似中東呼吸綜合症等徵狀，但為了抓緊拍攝進度，攝製隊還是硬著頭皮繼續趕路及拍攝業。Janis憶述當時情况：「我哋拍完朝聖之後，大家相繼病倒，係咁瘋狂地咳，又發冷又發燒，感覺就好似中咗COVID咁，大家都係病住出發去歐洲。」

經常周遊列國拍攝節目的Janis，原來是第一次去非洲，為安全問題，Janis出發前已打了5至6支針確保安全，包括破傷風、黃熱、傷寒及腦膜炎針等，身處全世界最貧窮國家之一的馬達加斯加時，眾人已小心翼翼，但仍敵不過當地超惡劣衛生環境，全軍肚瀉，有工作人員更一度驚現上吐下瀉情况，Janis說：「我哋連擦牙都用支裝水，冲涼時又唔敢擘大個口同埋對眼，因為有人話如果當地啲水入咗身體入面，就會有機會患霍亂。雖然我哋咁小心，但我哋最後都有肚屙，有啲同事上吐下瀉。」

（即時娛樂）