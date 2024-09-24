披荊斬棘4｜「滾燙學長」唱《紅日》打招呼 李克勤升級上演搶歌大戰 (15:14)

內地真人騷《披荊斬棘4》來到第4場公演，綜合前3輪的公演平均成績，李克勤一組全員過關，同時升級為4人部落，再加入一名跳舞高手黃瀟，以全新姿態繼續披荊斬棘。

今次的公演進行3場比賽，分別是部落騷，即各部落需完成一首部落表演；滾燙學長助力騷，與滾燙學長合力完成表演；最後一項是隊長與滾燙學長合作騷，推選2位隊長及2位滾燙學長合作表演。滾燙學長作為歌曲守關人，參與搶歌環節，大家需要通過競技卡對決戰勝幾位學長，才能獲得心儀的歌曲。

抽牌時克勤希望能抽到「X」卡，因為「X」卡可作為最大或最小的牌使用，以此獲得在比拼中的優勢，他還對抽牌的黃瀟說：「如果你抽到X我就要惜你啦！」話口未完黃瀟便抽到「X」卡，克勤整個部落興奮得歡呼慶祝。進入搶歌環節，幾位哥哥看到克勤時，即唱起他的經典歌曲《紅日》跟他打招呼，十分搞笑。經過3輪比賽，克勤一隊最終贏下《X-song》。

晚上回到宿舍後，克勤與滾燙學長陳楚生、王櫟鑫聊天時，得知王櫟鑫跟俞灝明在2007年時曾唱《紅日》出道，沒想到幾位哥哥之間，竟然有這樣的緣分。此外，為了保密最後一輪跟滾燙學長合作騷的最終比賽歌曲《十字街頭》，克勤部落幾位哥哥用《秋意濃》來作「掩護」，假意練習《秋意濃》唱跳，克勤還找到慶憐請教歌詞日語發音，成功瞞天過海，眾人表示期待其他哥哥們最終知道真相的反應。

（即時娛樂）