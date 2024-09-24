樂壇新人Yoona拍MV 化身漫畫女主角 跟男主角親密互動感尷尬 (15:41)

張運兒跟男主角在MV中有不少曖昧及親密舉動。（大會提供）

樂壇新人兼李幸倪（Gin Lee）《告別煤氣燈》作曲人張運兒Yoona，繼首支派台作品《Hallucinate》審視AI世代創作挑戰，第2首派台歌《What am I looking for》，透過即興創作、融合電影靈感與個人及友人經歷，喚起甜蜜心動卻矛盾的青澀回憶。

Yoona分享創作過程道：「寫完melody後，發現hook line有啲扭音，腦海中即刻彈出『遐想』呢兩隻字，Bryan（音樂監製楊鎮邦）又覺得幾得意，我哋就以呢兩隻字為基礎，去構思歌曲故事，同埋寫咗成首歌歌詞出嚟。」

MV方面，Yoona這次從影視作品中取得靈感，她說：「MV嘅故仔參考咗韓劇《W兩個世界》同埋電影《爆機自由仁》（Free Guy）2套作品。我喺MV係一套漫畫女主角，每次喺畫室同男主角相遇，發生甜蜜情景時，但轉個頭又調轉晒，回到最初。無論佢想點樣去改變個現實，佢都係每次同男主角發生曖昧情節之後，就會調轉。我呢個角色改變唔到，就只可以喺自己美好遐想，想像同男主角成為情侶的話，會係點呢？」

充滿愛情元素的MV故事，自然有很多甜蜜場景，Yoona今次在MV中與男主角互動頻繁，也少不免親密鏡頭，對於初入行的Yoona來說，拍這些畫面是極大挑戰，Yoona說：「今次我第一次拍呢類型嘅愛情MV，之前未試過同一啲唔識嘅男仔，有一啲好Close嘅接觸，同男主角互動嗰陣有啲尷尬，但導演同男主角非常專業，又有好多拍攝嘅經驗，帶我入戲同教我做表情，好似一開始喺畫室，有一啲不經意對望嘅shot，我要去代入女主角第一次見到男主角，好心動、心如鹿撞嘅感覺，男主角Mark都lead到我去演出心動嘅表情。」

另外，在戶外拍攝一些女主角自我幻想的遐想畫面，曖昧畫面就更多，Yoona坦言：「嗰一下都幾怕醜，好少同啲唔熟嘅男仔拖手，仲要攬住，黐到咁近都好尷尬，好彩導演Guide住我點樣代入做到既sweet又矛盾嘅感覺，令拍攝過程非常順利。」

（即時娛樂）