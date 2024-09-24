《半熟男女》論盡Z世代愛情觀 田曦薇突破自我 周旋多角戀 (18:25)

田曦薇（左圖）挑戰三缺女孩何知南一角，她坦言有著一定難度，她自稱是原著粉絲，但是試鏡前還是很忐忑。（大會提供）

由《三十而已》導演張曉波執導，眾演藝生力軍田曦薇、辛雲來、張哲華、曾夢雪和袁文康主演、周雨彤客串的內地劇《半熟男女》現已播映，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」觀看。

改編自長篇小說《這裡沒有善男信女》，《半熟男女》講述出身普通的何知南（田曦薇飾）與富二代男友高鵬（張哲華飾）相戀7年卻長期分隔兩地，她不甘寂寞而頻頻出軌，使得戀情雪上加霜；直至她遇上才智雙全的年輕律師瞿一芃（辛雲來飾），原以為是命中注定的她，卻不知道一切都是對方的預謀：瞿一芃誤會何知南是富家女而背叛女友韓蘇（周雨彤飾）、高鵬最後卻喜歡韓蘇，情場如戰場，一班半熟男女將上演一場慾望與情感的交戰。

有別於一般偶像劇，《半熟男女》不以一生一世的純愛為大原則，主力探討部分Z世代（90年代末至2010年前期出生的人）愛情觀，劇中何知南看似清純無害，卻用男友的錢偽裝成白富美、出身農村的瞿一芃，為了在大城市中鞏固地位，專揀千金發展愛情。

田曦薇今次挑戰三缺女孩（缺愛、缺乏自信和安全感）何知南一角，她坦言有一定難度：「我是原著粉絲，但是試鏡前還是很忐忑，因為心態上可以從18歲成長到28歲，但是你很難從28歲回到18歲，我現在的性格可能不會像何知南，但是我裏面有過她，我可以理解她。」

後來她向導演自薦，試鏡後一舉拿下角色：「導演說被我的情緒感染了，在座的編劇都哭了，我當時聽了也跟著哭。」

（即時娛樂）