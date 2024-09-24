洪嘉豪最愛自己 對結婚生仔存恐懼：人生仍有好多目標 (18:55)

洪嘉豪、Serrini今天（24日）到新蒲崗出席珠寶活動，2人分享對珠寶首飾的愛好，Serrini笑言曾於工作後突然有購物慾，便買了一枚名貴蝴蝶設計戒指，原本打算贈母，最後據為己有。

洪嘉豪受訪時表示，愛戴飾物配衣服，曾提議與老友陳蕾夾分買一對鑽石耳環，大家各佔一隻，就可以分擔花費，卻被請食檸檬，他笑說：「陳蕾知我搵笨，想佢夾份，叫我唔好太傻想太多，人生有呢啲朋友都好，佢否決咗，都提醒我要慳啲。」問他可曾送首飾給女仔？他坦言沒有：「我都未捨得買，亦都未送過畀媽咪，𠵱家考慮完成10月澳門演唱會後，掙到錢就買一對鑽石耳環，一隻畀自己、一隻送畀媽咪，（不送一對耳環給媽媽？）一齊戴有意思，鑽石黃金不及一片真心。」他稱以前收到粉絲送衣服，覺得不好意思，已下令不准他們破費送名貴禮物：「粉絲平時買唱片、演唱會門票同參與應援活動，已無條件支持我，我有叫佢哋有餘錢就買嘢畀自己，若果想表達心意，簡單送零食、公仔、DIY小禮物就好。」

談到洪嘉豪已達適婚年紀，他見到身邊朋友成家立室，自己仍對結婚生仔產生恐懼：「 我的人生仍然有好多目標，有好多地方想去闖蕩，暫時最愛自己，沒有受別人影響而恨拍拖，有緣分就了解，但不會強求。」

怕不怕若談戀愛時，會遭粉絲反對？他續說：「我向來100%支持粉絲做鍾意嘅嘢，只要唔係做壞事就可，相信粉絲都100%支持我，雖然我32歲，未計劃有下一代，粉絲都明白我會長大，有日會成家立室，希望我搵到個互相支持嘅伴侶，不過暫時唔知將來發展，就等將來再算。」

（即時娛樂）