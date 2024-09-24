王君馨兩度戰勝恐慌焦慮症 以首支廣東舞曲分享心路歷程 (19:43)

前港姐亞軍王君馨（G. Racie）被朋友認為是很好聆聽者和傾訴對象，原來她去年兩度患上恐慌焦慮症，被困在黑暗中。這份突如其來的強烈恐懼感，令她意識到不能倚靠自己能力改變一切。作為基督徒的她，靠着信仰力量終於走出黑暗，把這一段經歷化作為創作力量，放在新歌《Get Down》上。

《Get Down》是王君馨首支廣東跳舞歌曲，過往她的作品嘗試與不同音樂人合寫，這次找來莊冬昕和JNY Beatz共同創作編曲，同時亦邀請好姊妹衛蘭和衛詩參與創作，她說：「我喜歡非洲節奏，喜歡強烈氛圍，很想創作一首可以叫心魔Get Down歌曲。Janice和Jill幫我想出一些很有記憶點的旋律，她們更加做了一些adlips，給整首歌帶來更強的生命力。」

王君馨的新歌關於肉眼看不見的爭戰，概念來自以弗所書6:12-13：「因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。所以，要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。」

她想用這首歌告訴大家，在面對與心魔鬥爭時，實際上是可以獲勝！MV製作也根據這種從黑暗中找到曙光，戰勝心魔的心路歷程拍攝，希望歌曲能為曾有相同經歷的人帶來一點力量。

（即時娛樂）