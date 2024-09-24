張智霖字正腔圓冇懶音 搬屋學斷捨離 將照片剪報數碼化 (20:01)

張智霖（Chilam）今天（24日）到香港故宮文化博物館，出席「中華文明溯源」特別展覧開幕，Chilam為「中華文明溯源」聲音導航，演繹遺址和文物的故事。

Chilam表示首次為歷史文物聲音導航，很大挑戰，同時亦令他大開眼界及認識了很多詞彙，說：「以前聲演過動畫電影，第一次導賞文物不容易，不可以沒有感情，但又不可以太有感情，很複雜。（要糾正懶音？）我字正腔圓，沒有懶音，可能我是處女座，追求完美，所以朋友有懶音，我會糾正，太太靚靚（袁詠儀）和兒子魔童跟我一樣沒有懶音。」

他表示作為爸爸，希望透過今次聲音導航，讓更多年輕人認識中華文化，聽到他的聲音，感受到廣東話之美，兒子對中華文化都感興趣，他在家中讀稿，有問他是什麼及一起研究。Chilam透露有關方面原本想他加配國語版，他婉拒了，並說：「無謂獻醜。」

談到工作，Chilam表示剛在橫店完成新劇拍攝，可以專注搬屋事宜，說：「要學斷捨離，我負責電器用品，以及將多年來的照片和剪報等數碼化。在過程中，發現以前一本記事簿，當時都是記錄了我裝修家居，估不到相隔10幾年，現在跟以前一樣，又忙於裝修。至於靚靚斷捨離了什麼，我沒過問。」新居會否擺放古董？他稱展覽中的古董是無價寶，他買不起，但他有收藏現代畫，亦去過拍賣會競投心水畫作。」

（即時娛樂）