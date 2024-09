朱千雪(Tracy)今年5月中誕下兒子,休養數月後,已於本月重投工作。她日前在社交平台上載邊工作邊湊仔的照片,相中的她以前向式背帶孭住兒子,坐在電腦前工作。

Tracy說︰「When I said I was going to be a working mom, I did not think I would need to be working and mom-ing at the exact same time. New level of multitasking unlocked. (當我說我要成為職業媽媽時,我並不認為我需要同時工作和當媽媽。解鎖我同時處理多項工作的新水平。)」

