破‧地獄｜黃子華剖白戲拍到喊 與許冠文破格合唱南音 (15:59)

黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只、鍾雪瑩等，合演的電影《破‧地獄》將於11月14日上映。黃子華、Michael相隔32年再次在銀幕上合作，兩人摒棄搞笑，在新戲中演繹一對性格南轅北轍的殯儀業拍檔。子華拍攝其中一場剖白戲時感動拭淚，之後又與Michael驚喜合唱南音，帶來了一場極具感染力的表演。

這一晚拍攝劇情極為關鍵，導演陳茂賢埋位前就跟兩位主角多次討論及排演，力求完美演出。該場戲講述傳統喃嘸老師傅文哥（許冠文飾），對於初入行做禮儀師的拍檔魏道生（黃子華飾）處事手法離經叛道相當不滿。魏道生欲跟文哥請教示好，在餐廳向文哥剖白做禮儀師原委。因疫情拖垮生活，魏無奈轉行，子華演出時講到動情之處，難掩激動哽咽，拍完後更走到一邊拭淚，然後又迅速回復狀態拍攝。接着，兩個角色一曲泯恩仇，子華和Michael破天荒合唱南音，二人盡顯合拍唱得相當投入，令陳茂賢也看到忘形，不記得喊「Cut」。一直都有背熟歌詞的子華笑稱不公平，皆因自己位置「睇唔到大字報」，結果唱到最尾忘詞，現場氣氛頓時充滿笑聲。當日拍攝正值嚴寒，晚上氣溫最低只得8.1度，女主角衛詩雅和有份演出的秦沛均在現場，觀賞兩大笑匠鬥戲。

Michael為演好今次喃嚤師傅角色，開拍前特意拜師學習二胡及南音演唱。說到這次接觸南音，Michael笑稱有意外收穫：「以前我爸爸媽媽都係唱南音嘅，我就唱英文歌㗎嘛... 以前覺得佢哋好老土，哈哈，但依家練練吓，發現南音嘅深情同粵曲真係好好聽，尤其係講面對生死時啲歌詞，特別有一句好鍾意，係講眨吓眼人生就過去，好有feel。」Michael又指疫情過後再細味歌詞，覺得饒富意義，訪問中途都忍不住即席演唱幾句。談到跟子華相隔超過30年再合作，Michael感慨萬千：「當時諗將來有機會，我哋再拍一部喜劇就好，發夢都估唔到要咁耐之後。估唔到又搵到一部唔笑嘅喜劇、係新穎嘅、係講香港嘅戲，再拍檔仲要對手戲咁多，真係好開心，好大突破。」

子華亦表示，這次合作讓他感受到Michael依然如昔，言詞鋒利。他說：「30年前嘅《神算》我做佢嘅編劇，真係同佢一齊去度個劇本，度咗幾個月，每日都見到佢，知道晒佢嘅思維、方式 、速度。基本上呢次見番佢係冇變過，所有嘅速度，嗰種嘅所謂sharpness，尖銳真係一針見血。基本上，佢嘅judgment絕對信得過，佢講過嘅說話真係要睇重。」

（即時娛樂）