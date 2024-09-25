姜濤為新團歌轉唱腔唱 致邊唱邊咳 Edan稱對歌詞有感覺 隊友起哄 (16:56)

姜濤表示為了做聲嘶力竭效果，用撕裂聲音離咪嗌出來；呂爵安指歌詞中有「是你 是你」歌詞，覺得好有感覺，其他成員聞言即起哄。（劉永銳攝）

男團MIRROR推出全新團歌《Hunt You Down》，今午（25日）12子齊腳到商台宣傳，吸引約300鏡粉到電台外應援，場面墟冚。12子在電台受訪時，也提到今天要接連上5、6個電台節目宣傳，在電台逗留至日落，呼籲守候粉絲注意安全和避免淋雨。

談到新歌製作過程，MIRROR表示新歌旋律強勁，且帶有攻擊力，最特別就是加入變奏，算是轉歌路，姜濤說：「很多國家的歌曲已經玩變奏，好開心我們新團歌有轉奏元素，我還向監製提出，在歌尾加一句歌詞給我講，不過歌詞是找監製寫的。」

Jer（柳應廷）笑言擔當白老鼠，做第一人錄音，Edan（呂爵安）爆Jer錄音趣事，笑說：「到我錄音時，聽到Jer用假音去唱高音，覺得有沒有搞錯，那個位很澎湃，他可以用真音唱，於是向監製提議Jer重新錄音。」Jer笑說：「我用假音，想保護把聲，不過最後都聽建議重錄。」

Anson Lo（盧瀚霆）覺得新歌完成版，見證12子的成長：「每個人有不同唱法，聽得出各有特色，大家都變大個仔。」姜濤自爆為新歌換新唱腔，導致邊唱邊咳：「我本身把聲好低沉，但首歌好野性，為了做聲嘶力竭效果，就用撕裂聲音離咪嗌出來，結果錄了6、7次監製就收貨。」

Edan指歌詞中有「是你 是你」歌詞，覺得好有感覺，其他成員聞言即起哄，Edan解釋：「歌詞令我想起李幸倪首歌《Dum Dum》裏有句歌詞『肯定就是你』，曾問過監製可不可以將歌詞變成『肯定就是你』，希望做到不同的歌有互動感，增添玩味感。」

新歌描繪獵人與獵物主題，問到12子有什麼目標捕獵？Edan敏感地說：「這個問題好尷尬，留給下個答。」明天（26日）生日的隊長楊樂文（Lokman）許願明年能放大假去欣賞北極光；姜濤和Frankie（陳瑞輝）則期待工作接踵而來，江𤒹生（AK）笑言想中六合彩，被譽「吃貨」的Anson Lo則想吃很多碗白飯。「大表哥」Stanley、Jer和李駿傑（Jeremy）同樣想得到多點時間，3人最近忙於為10月初合作的音樂會排練歌舞，希望做得更好。

MIRROR即將成軍6周年，AK表示去年11月相約粉絲們同到主題樂園慶祝，玩得開心和難忘，期待今年再搞新意思，但暫時未知詳細計劃，陳卓賢（Ian）笑說：「聽到公司已經預留檔期，為我們慶祝，相信粉絲們收風比我們快，到時粉絲會通知我們。」

另外，Lokman預告MIRROR於10月合體拍攝團綜：「今次會留港拍攝，相信大家到時又會露面各種醜態。」

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（即時娛樂）