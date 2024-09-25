鄭世豪認離巢後與林淑敏少聯絡︰冇話唔係朋友 (17:20)

鄭世豪今年5月正式宣布離開效力24年的無綫（TVB），他今天（25日）參與HOY TV《見招拆招風水局》拍攝時，稱這是離巢5個月以來的首個幕前工作。他表示離開TVB至今的工作量尚算不俗，收入也不錯，將灌錄新歌。鄭世豪強調與無綫是和平分手，沒任何不愉快事情發生。他說︰「我在無綫24年，沒有無綫就沒有人認識鄭世豪。感激所有曾給予機會的人，我才可以一步步走到現在。我希望有新嘗試、新衝擊才決定離開。」

對於當日疑不滿被林淑敏證實離巢，鄭世豪表示︰「看完一套戲，也不會向別人透露大結局劇情。當時有人『預言』我離開公司，我未落實去向，也沒有回應。直至我決定離開，就想在我最後一集《愛‧回家》出街那天，即是我真的離巢那天才公布。劇情都未發展到這裏，我怎會向大家劇透呢？因此，當我看到報道時很愕然。為何會這樣？」談到目前與林淑敏關係如何，他稱︰「跟從前一樣。不是朋友？冇話唔係朋友，但真的少了聯絡。」

堪輿學家楊天命建議鄭世豪多穿粉紅色衫，不要再穿黑色、灰色等沉色衣服。鄭世豪說︰「大家如在街上看見我穿粉紅色衣服，不要覺得驚嚇﹗我是為了有更美好人生才這樣穿，說不定會穿粉紅色裙子。」談到本月中的46歲生日，他表示︰「生日願望是開心及繼續有工作，不必擔憂生活。」

（即時娛樂）