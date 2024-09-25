《武替道》明天上映 電影公司辦「劉俊謙生日特典場」 (17:39)

劉俊謙（阿謙）、董瑋、伍允龍、蔡思韵（Ceci）主演的電影《武替道》，將於明天（26日）正式上映。明天剛巧是阿謙的36歲生日，電影公司特別開設「劉俊謙生日特典場」與一眾影迷慶祝，更會送上限定《武替道》角色菲林書籤及搶先放映獨家絕密彩蛋。阿謙與張達倫（Max）在片中的兄弟情打動人心，令充滿陽剛味的電影散發出一絲溫暖情誼。

阿謙飾演的李世龍與Max飾演的哥哥阿傑關係密切，兩兄弟自小熱愛香港動作電影，然而在家庭壓力下，阿傑選擇了開設物流公司，並邀請弟弟龍仔加入。兩兄弟因價值觀不同，逐漸產生矛盾。兩人的演出獲不少觀眾讚賞，Max感謝觀眾好評︰「唔知係咪我同佢嘅磁場好近，係咪好需要大家不停喺度傾偈溝通呢？我哋又唔係喎，但到真係埋位、對戲、入戲嘅時候又好夾，知道有好多人都話好鍾意呢段兄弟感情，似乎好有默契咁樣都感到好開心。我最鍾意最後一幕，細膩描寫兩兄弟情誼嘅戲。」

Max今次演出有別於以往的斯文形象，演繹一個市井粗魯的送貨員。Max表示：「今次呢個角色同我平時拍劇嘅角色真係好唔同。我有問過一啲跟車嘅朋友，去了解佢哋嘅生活，甚至試過跟佢哋一日，睇吓佢哋嗰種生活係點樣。當我接到呢個角色嘅時候，其實幾開心，因為我成日都想搣甩著西裝嘅感覺，畀觀眾睇吓我演比較市井嘅角色。我個自由度又大啲，框框冇咁窄，所以我可以盡情發揮演技。今次，我有啲遺憾無動作場面，希望未來有機會挑戰打戲。」

除了阿謙跟Max的兄弟情外，戲中其他人物之間的情誼同樣值得觀眾細味，例如楚天行導演（杜燕歌飾）跟森哥（董瑋飾）的手足之情，前者收山前游說多年好兄弟出山，攜手拍攝榮休作品。森哥好兄弟阿金（吳瑞庭飾）與太太阿娟（車婉婉飾）相濡以沫，患難不棄，同樣感人。飾演動作巨星的梁志威（伍允龍飾）外表狂妄，其實非常關顧手足，跟一眾威家班兄弟出生入死，肝膽相照，戲裏戲外都令觀眾感受到香港武師的團結之魂。

（即時娛樂）