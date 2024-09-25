企業強人｜77歲「少女殺手」姜大衛魅力爆燈 神級演技奪男配呼聲高 (17:59)

由陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯、姜大衛、謝東閔等合演的《企業強人》。昨晚（24日）及前晚（23日）一集，是姜大衛（John哥）演技曬冷之作。John哥所演的角色邢文浩，因投資失利令公司陷入極大危機，為救公司邢文浩著大仔Vincent（謝東閔飾）偽造文件，欺騙銀行借錢，豈料卻因錯誤判斷期油走勢愈踩愈深，邢文浩無計可施下，竟狠心舉報Vincent偽造文件，並趁公司因醜聞停牌期間、以過去曾幫忙趙父情緒勒索世侄趙愷（陳豪飾）出手相助、全面收購敬圖股份。

昨晚John哥無論是面對大冧市時嚇至瑟縮、面對下屬時的強裝鎮定、誘使謝東閔自願坐監時的貓哭老鼠、面對陳豪時的假仁假義、及一秒反轉豬肚等，都相當有戲；尤其最後趙愷妥協收購敬圖時，John哥再一秒兇狠變回親切謂：「阿愷，我當正你係半個仔！」虛偽功利程度讓人不寒而慄；在天台疑似自殺一幕，John哥就連背影都落寞過人，不少網民對John哥大表敬佩，留言稱John哥今年奪男配角獎呼聲高！

雖然John哥角色狠毒至連親生兒子也不放過兼「用完即棄」，但由於John哥在劇中演技真的太出色，眉頭眼額甚至連背影都是戲，加上年屆77歲的John哥依然有型有款有顏值，最終憑性格鮮明的「老狐狸奸商」邢文浩吸納不少粉絲！

日前John哥伙一眾主演在內地出席劇集宣傳活動時，除孖住譚俊彥大跳手勢舞外，大會主持更笑指John哥近日已成為內地最新鮮滾熱辣的「少女殺手」，John哥聞言謙虛說：「50年前啦！」此話一出即全場騷動，現場不斷有人大叫「現在也是」及「我愛你」，足證John哥魅力人氣爆燈。

（即時娛樂）