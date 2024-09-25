溫碧霞飛洛杉磯跟荷李活電影製作人談新戲 預告年底辦跨年倒數演唱會 (18:22)

溫碧霞飛到美國洛杉磯，與荷李活電影製作人見面，老公和囝囝陪伴在側。（大會提供）

溫碧霞（Irene）工作與家庭並重，日前飛到美國洛杉磯，與荷李活電影製作人見面，再應某時尚雜誌邀請，留在當地拍攝封面，接着再飛到西班牙影寫真。老公何祖光（Kenny）隨行陪伴之餘，並與在美國諗書的兒子Xavier（何國倫）會合，順道陪囝囝在洛杉磯面試新學校。

Irene上半年的工作繁忙，難得一家三口抽空同遊，工餘爭取時間四出遊玩，共享燭光晚餐又歎當地雪糕。Irene說：「如果Xavier考取入讀洛杉磯學校，我哋可能考慮喺洛杉磯買屋，我哋全家好鍾意呢度天氣，好舒服。」

Irene表示在洛杉磯跟幾位荷李活電影製作人見面，洽談一齣動作電影拍攝事宜，為進軍荷李活做足準備。再說：「嚟到每日都好忙，仲要拍攝雜誌封面，今日再飛西班牙影寫真。」

提起寫真集，Irene興奮說：「今次拍寫真可以讓自己努力喼弗，希望自己可以有最好狀態，迎接我內地巡迴演唱會及《謊島美人魚》上映，呢套戲2025年初新年上映，係一部令人睇完後會心微笑的電影，希望大家新一年可以笑口常開。」

11月在內地展開《溫碧霞火玫瑰演唱會2024》的Irene，近日積極練歌，同時宣布好消息：「今年仲會開（跨年）倒數演唱會，演唱會最大樂趣係可以直接同鍾意我嘅粉絲見面。」

（即時娛樂）