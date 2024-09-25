梁詠琪爆9歲Sofia想開個唱 受女兒影響想出K-pop式快歌 (20:31)

梁詠琪（Gigi）將於11月尾舉行5場《時間遇上我們 專屬的特別香港場》音樂會。Gigi預告每場的演出歌單也有少許不同，她表示籌備是次side track音樂會，要從20多張廣東碟挑選歌曲，所花的時間比大型個唱還多。Gigi自嘲是「異類」，一出道就同步發展香港及台灣市場，還加上拍戲，每天工作時間很長。她回憶當年曾試過3天沒正式睡覺，只能在車或飛機上小睡，也常因不願起牀被同事「鏟」起身。Gigi說︰「要體諒一下，真的很累﹗真的不知道當年是怎樣過﹗那時候，主要是通宵拍完MV，緊接白天做唱片宣傳，因為年輕，體力上應付得來，但有點行屍走肉。」

Gigi坦言體力不及當年，不能再這樣密集式工作，幸好現在的藝人能利用互聯網完成海外宣傳，不一定要親身飛到當地。她平日除了工作，有時也要靠互聯網遙距湊女。Gigi說︰「我試過在外地遙距檢查她的功課、視像默書。」Gigi透露9歲的女兒Sofia愛表演，還想像她一樣開個唱。Gigi表示︰「她說希望明年生日舉行個人演唱會，我聽到時反問︰『吓﹗你的意思是？』她喜歡唱歌跳舞，但她愛K-pop。我被她影響，聽韓文歌比聽廣東歌多，也想做一首K-pop式跳唱歌。」

Sofia喜歡聽《膽小鬼》、《我鍾意》等開心輕快歌，大熱歌如《短髮》、《高妹》反而不愛。Gigi說︰「她說那些歌so sad﹗我明白她為何不愛聽慘情歌，她的人生沒什麼憂慮，聽開心歌又會很開心。我也同意，不要那麼慘了，愈傷心愈要聽開心歌。現在的社會已有很多災難和憂慮，我們應要創作帶給大家正能量和歡樂的作品。」

（即時娛樂）