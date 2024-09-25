潛在挑戰中｜程仁富跟女主持變生死之交 葛綽瑤新手潛水夠硬淨 (21:57)

陳映同最初以為節目由馮德倫主持，感到興奮又期待，後來才知是程仁富，她直言兩者有落差並感到少許失望。（劉永銳攝）

YoYo本身泳術不精又怕凍，認為過程中最大難度是適應水底寒冷溫度，被爆每次潛完水也凍到嘴唇發紫。（劉永銳攝）

程仁富（程人富）、葛綽瑤（YoYo）、鄭杞瑤及陳映同嘗試打破個人極限，參與ViuTV真人騷節目《潛在挑戰中》，一齊潛入菲律賓、日本及香港水域，探索海洋世界的奧妙。各人在節目中要面對自己弱點，從中學識危急關頭的應變，最重要是克服恐懼，他們難忘在日本遇到大風浪考驗之後，變成「生死之交」。

4人之中，僅程仁富考獲俗稱O仔的「Open Water Diver」潛水初級牌照，可以潛落最多18米的水深。3位女主持完全是零經驗的新手，鄭杞瑤從小已非常怕水，要克服多年恐懼，需要勇氣和膽量，加上她有身體障礙，要衝破心理關口並不容易。她說：「去年我的左耳突發性失聰，現只剩下一成聽力，而且是永久無法復原，好擔心海底的水壓影響另一隻耳仔，導致完全失聰。」自嘲懦弱又驚青的鄭杞瑤，最意想不到竟然可以在安全情况下，於海中與鯊魚同游，感覺奇妙。

程仁富的反應則相反，他說：「我以為自己勇敢，怎知近距離見到鯊魚，就有少少『淆淆地』，幸好當時大家不知道。」程仁富指YoYo外表予人弱質纖纖，節目中卻見識她好硬淨，學習又快上手，甚至直迫他的大師兄地位，一致推舉她為潛水「高材生」。

葛綽瑤提起與鯊魚接觸也興奮，甚至奉獻自己熒幕初吻。她本身泳術不精又怕凍，認為過程中最大難度是適應水底寒冷溫度，被爆每次潛完水也凍到嘴唇發紫，她說：「拍節目期間我要準備開演唱會，因此戒吃碳水化合物操弗身形，導致體脂很少，即使幕後人員在船上，準備了很多食物例如芒果布甸，我只能望住大家食。記得在香港拍攝時，水溫約10多度，但浸半小時已覺得很凍頂不順！」

陳映同搞笑地說，最初以為節目由馮德倫主持，感到興奮又期待，後來才知是程仁富，她直言兩者有落差並感到少許失望。她講述最驚險是在水底突然遭東西撞她頭部，幸她自我安慰千萬不用緊張，經冷靜後再運用應變措施而避過一劫。

完成節目後，4人各有領悟得著，葛綽瑤自認過去性格偏向焦急衝動，但現在比較冷靜，處事學會一步一步做，不能夾硬來；鄭杞瑤自覺現在敢勇於嘗試；陳映同亦不怕面對恐懼；程仁富形容旅程中帶領大家同行，有如經歷生死，想約定再一齊潛水。

他解釋：「因為菲律賓的海洋超靚、平靜、水溫剛好，到日本則翻起大浪，水流又好急，我們一落水幾乎全軍覆沒，要拉實才免被沖走，連船上工作人員也被搖晃搖到想嘔，她們上船後只懂傻笑講不出話。不過，經過今次我學識主動照顧別人，不會像以前自己那麼被動。」

（即時娛樂）