黃翠如身形發福兼滴酒不沾 對傳孕訊不置可否：等緣分 (21:31)

黃翠如否認身形有變和凸肚，強調依然很瘦，可能是服裝錯覺。（林蘊兒攝）

黃翠如被指飄孕味，祝酒時亦滴酒不沾，她對傳孕訊不置可否。（林蘊兒攝）

黃翠如與老公蕭正楠結婚6年，多次傳出有喜消息，惟一直未能成事。有報道指黃翠如被網民拍下穿鬆身裙逛街，目測她輕微凸肚飄出孕味，疑似造人成功。今天（25日）黃翠如與胡鴻鈞現身電子美容產品發布會。

身穿鮮紅色吊帶輕紗長裙出場，向來纖瘦的黃翠如，身形略為發福，腰肢亦比之前粗，滲出孕味。拍照時她甜笑，其間不時用手掩肚，步履亦小心翼翼，行為舉止惹人懷疑。活動安排眾嘉賓祝酒，但現場所見黃翠如滴酒未沾，她解釋向來甚少喝酒，不過承認近期飲食方面特別小心。

追問黃翠如是否懷孕，她避答：「Edwin（蕭正楠）現在日日煮飯給我食，知道大家一直都追問，好感激大家多年的看顧，正等待上天安排。（怕胎兒小器暫不公布消息？）等緣分。」她否認身形有變和凸肚，強調依然很瘦，可能是服裝錯覺。記者繼續追問孕訊，她沒有否認，只保持甜笑並多次以「看上天安排」回應，抱順其自然心態，明白有時不能強求，如果真的有喜會很感恩。

提起好姊妹連詩雅最近成為新手媽咪，黃翠如不時探望又分享合照，她解釋見面時只是主力吃東西，不是學定湊BB，母愛方面更不及陳自瑤。黃翠如羨慕連詩雅坐月後，已火速瘦身，回復靚女狀態，黃翠如表示一直有工作，稍後宣傳新劇《黑色月光》，何時再接新劇則未知，暫時沒有向公司申請假期休息，因她的合約沒有包含假期。記者笑指應該可以申請放產假，她重申生BB的事要看緣分。

胡鴻鈞擔任品牌代言人，他表示自己有水腫問題，加上年紀漸長，皮膚未及以前好。他透露最近推出全新國語作品《City Light》，嘗試轉玩電子音樂風格，更首次挑戰唱兩句Rap。

（即時娛樂）