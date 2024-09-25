COLLAR成員出席巴黎時裝周 Candy嘗龍蝦飛機餐 Day孖Ivy歐遊初體驗 (23:11)

Ivy So首次去歐洲，一直覺得當地建築好靚，結束工作後，跟2位隊友齊齊放肆享受法國美食。（大會提供）

女團COLLAR成員王家晴（Candy）、許軼（Day）和蘇雅琳（Ivy So），今晚（25日）啟程前往巴黎，應邀出席巴黎時裝周舉行的三宅一生ISSEY MIYAKE 2025春夏系列時裝騷。

3女首次出席國際時裝騷活動，心情興奮，Candy比兩位隊友早一步晚上7時出發，Day跟Ivy So則乘坐9時許航班，2人於機艙自拍，Day出發前表示：「好開心、好興奮！」對於今次3人行到巴黎，Day未試過以小組形式歐遊，自己亦是初次踏足法國，會預留時間觀光，相信其他隊友都會羨慕。

Ivy So說：「始終佢哋各自都有嘢忙緊，例如Marf、Sumling忙緊MATCHICAL LIVE，但係Marf有叫我喺迪拜轉機嘅時候，要幫佢買迪拜最近好紅嘅開心果醬朱古力。」反而Ivy就比較羨慕早一步出發的Candy，她發現對方乘坐其他航空公司，更說：「佢聲稱飛機餐將會有龍蝦食，有啲羨慕Candy。」

Ivy So首次去歐洲，讚當地建築好靚，結束工作後，跟2位隊友齊齊放肆享受法國美食。Ivy So透露今次並非快閃行，更早有預謀，表示：「絕對準備咗時間觀光同購物，我哋拋低咗要返學Candy，我同Day準備去歐洲搵多個地方玩！」

（即時娛樂）