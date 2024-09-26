ViuTV發聲明否認贊助兒童才藝大賽 呼籲市民提高警覺 (15:28)

近日facebook出現3個名為「2024年全港少兒才藝大賽」的專頁，稱舉辦舞蹈、歌唱、樂器、繪畫、棋類5項賽事，對象為5至15歲的香港市民。專頁聲稱活動由ViuTV及其他媒體贊助，參賽者可跟郭政鴻、王菀之、李佳芯、小肥等藝人一起學習，更獲贊助商提供生活費、配件費、電器費、交通費、伙食費等全額資助，同時有機會參加電視台現場表演、成為商品代言人；贏得頭三名獎項的參賽者更可分別獲得10萬、5萬及1萬元現金獎。

ViuTV今早發出嚴正聲明，強調未有舉辦、贊助或參與相關活動。發言人表示︰「注意到近日於社交媒體出現『2024全港少兒才藝大賽』專頁，並聲稱活動由ViuTV獨家贊助。本台嚴正聲明，本台及旗下藝人並沒有舉辦、贊助或參與相關活動，並已立即向相關社交媒體作出舉報。ViuTV的活動資訊均經由官方社交媒體專頁作公佈，呼籲市民提高警覺，小心辨別資訊真偽。」

被相關網頁盜用了照片的香港兒童文化藝術協會，日前（20日）亦就事件發出聲明，強調未曾與任何團體合辦比賽。香港兒童文化藝術協會表示︰「最近得悉有不良分子盜用本會之相片作宣傳，近日社交平台上出現名為『2024年全港少兒才藝大賽』的Facebook專頁，該專頁擅自盜用本會得獎者的領獎照片，並聲稱提供異常高額的獎金。本會已向Facebook檢舉該專頁，現特此澄清，該專頁一切與本會無關，現時本會並未與任何團體合辦比賽。為保障各家長及參加者的利益，我們呼籲家長提高警惕，謹慎核實比賽的真實性，以免誤墮騙局。如有可疑之處，請聯繫我們。」

（即時娛樂）