謝安琪自認戀愛腦 受張繼聰影響 踏上演員路 (16:06)

謝安琪（Kay）、鄧月平主演的電影《臥底的退隱生活》，獲邀成為亞洲電影大獎學院主辦「香港電影巡禮2024：馬來西亞站」的開幕電影。Kay日前飛抵吉隆坡出席首映禮，其後在分享會上暢談拍攝感受。她在戲中飾演的女俠杜娟英20年前曾是打擊販毒集團的臥底，後來為了保護女兒（鄧月平飾）而隱居石澳，多年後因女兒捲入毒品案而重出江湖。Kay表示拍攝時被這段母女情深的故事感動，亦與角色產生共鳴。她難忘臨危向女兒交代重要事情的一幕戲︰「呢場戲令我意識到，曾經嘅小朋友真係長大了，就算佢同你嘅生命有幾強連結，佢都將要展開自己嘅人生，會有佢嘅感受同看法，我真的要放手，畀佢走向更明媚嘅未來。」

談到為何由歌手跨界挑戰做演員，Kay說︰「在旁邊睇張繼聰嘅演員歷程，好好睇，令我睇到演戲嘅千變萬化，好有趣，我自己都好想去經歷。佢每次為一個角色嘅努力，活出角色嘅生命，然後在大銀幕睇到成果，真係令我好感動，亦好希望有咁樣嘅機會。」分享會上，Kay先後4次提及丈夫，坦承深受張繼聰影響而踏上演員之路，不禁笑言自己是「戀愛腦」。

Kay亦到當地大學與學生分享，她透露成為演員的一次難忘經歷︰「2009年拍攝《保持愛你》第一場戲，亦係我人生中第一次演戲，劇情講述我要同梁祖堯分手，突然爆嬲呼喝對方下車，真係考起我，點樣眾目睽睽之下突然就發脾氣呢？ 當時葉念琛教我一招，就是握緊拳頭，手指插進掌心入面，再講對白，意想不到的奏效，怒火馬上就嚟。」

（即時娛樂）