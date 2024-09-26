903 AllStar籃球賽｜兩大隊長首度交鋒 張繼聰選姜濤為最有價值球員 (17:43)

張繼聰選姜濤為最有價值王牌球員：「希望姜濤今年能健健康康，幫我哋上多啲快攻！」（資料圖片/大會提供）

《903 AllStar籃球賽》將於11月23日（星期六）假亞洲國際博覽館Arena舉行。屆時森美率領一眾903 DJ組成「九零三人隊」，對戰由張繼聰領軍的「歌星勇士隊」，於籃球場展開激鬥。兩大隊長森美及張繼聰今日（26日）在商台節目《早霸王》首度正面交鋒，率先預告各自隊伍的超強陣容及絕密戰術，在比賽前增添氣勢。

2位隊長在賽前首次碰頭，第4次參加《903 AllStar籃球賽》的張繼聰表示，很自豪多年來一直保持「弗爆身形」，由當年鋼條身形，操練至今有一雙麒麟臂：「我打咗好多屆，見證很多新知舊友，我仍然係好弗，我為自己驕傲。」

阿聰更大讚多位歌星球員同樣擁有麒麟臂，「佢哋好多都好大隻，如Ian（陳卓賢）、Stanley（邱士縉）、肥仔（梁業）、吳林峰、周殷廷、同埋Edan（呂爵安），個個手臂都好大隻。」

雖然歌星隊陣容及身形有優勢，森美直指歌星隊在比賽時不團結，經常出現「獨食」情况，阿聰聞言為歌星隊反駁：「歌手們好團結，但同時佢哋都要為粉絲服務，比佢哋影相。」

今屆賽事加入不少女歌手落場，阿聰表示很期待：「好多女歌手都好打得，好似Mandy（譚旻萱），而我最期待佢哋全部落場，佢哋識唔識打唔重要，有幾個靚女喺場中間跑都夠好睇，例如Nancy Kwai（歸綽嶢）、雲浩影行過，都會令對面隊陣容即時變亂。」

在節目尾段，2人揀選所屬隊伍吉祥物、最佳副隊長及最有價值王牌球員。森美指余迪偉為「九零三人隊」吉祥物，甫出場可帶動全場氣氛；阿聰則選出Fatboy為吉祥物：「Fatboy係『核能推動』，可以由九龍跳入嚟機場，Keep住跳。」

至於最佳副隊長一職，張繼聰揀選Stanley為副隊長，因為Stanley性格好，又可以幫到球隊，最後張繼聰選出姜濤為最有價值王牌球員：「希望姜濤今年能健健康康，幫我哋上多啲快攻！」

另外，日前進行「全民抽波衫」活動，由大專及中學生抽出「歌星勇士隊」球員的球衣號碼，當中在巴黎奧運男籃決賽獲「最有價值球員」勒邦占士（LeBron James） 的6號球衣，落在馮允謙身上；著名球星鄧肯（Tim Duncan）的21號球衣，由「籃球女神」譚旻萱披上；屬於米高佐敦（Michael Jordan）的「最強號碼」23號球衣，則落在姜濤身上；另一籃球傳奇巨星高比拜仁（Kobe Bryant）的24號球衣，則由盧瀚霆披上；三分神射手的史蒂芬居里（Stephen Curry）的30號球衣，則落在呂爵安身上！而首次參加《903 AllStar 籃球賽》的曾傲棐、周殷廷、Gareth. T則分別抽到10號、18號及28號幸運球衣。

為讓兩隊球員率先熱身，在10月舉行一連四場《903 AllStar熱身賽》，包括：羽毛球賽、乒乓球賽、排球賽及足球賽。首場熱身賽為10月4日的羽毛球賽，「歌星勇士隊」將派出梁釗峰、陳柏宇、黃妍及雲浩影參賽，「九零三人隊」則派出Elsie、小儀、急急子及歪歪對戰，更邀得香港羽毛球代表李卓耀擔任特別嘉賓。

（即時娛樂）