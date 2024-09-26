炎明熹現身賣旗日活動 輪流向在場義工買旗 貼紙黐滿身 (18:08)

炎明熹（Gigi）傳因續約問題被無綫「雪藏」，工作量大減，近月未有公開露面。不過，Gigi仍與粉絲保持聯繫，平日上學之餘，也不時參與官方後援會的義工隊活動。繼早前與義工隊向一眾公公婆婆派發中秋節福袋及上門探訪長者後，Gigi日前又驚喜現身後援會義工隊的賣旗日活動。炎明熹粉絲後援會在社交平台分享活動當日的照片，穿上藍色Tee及牛仔褲的Gigi，衣服、雙手及Cap帽均貼滿賣旗貼紙。

後援會表示︰「YMHFC炎點熹望義工隊日前參加了基督教靈實協會全港賣旗日2024！這次一齊參與賣旗的義工有很多是新加入的，也有帶同小朋友一起出席的！感謝大家齊心為慈善出一分力！義工們分佈在九龍灣附近落力賣旗，Gi炎粉（炎明熹粉絲暱稱）亦到場支持買旗，一齊發放正能量。當大家努力之際，忽然下起傾盆大雨，非常狼狽，但大家仍堅持繼續！就在這時，忽然見到一個熟悉的身影，竟然是Gigi驚喜現身！原來Gigi想支持大家，打算低調突擊到場，隨機幫大家買旗、為各位打氣！沒想到竟然下起暴雨，賣旗範圍縮小了，所以當Gigi出現時，粉絲都見到了她！善心的Gigi為了支持靈實協會和各位義工，決定輪流幫每一位買旗！最後她全身都貼上了旗，樣子非常有趣！謝謝Gigi到場支持和鼓勵，亦感謝各位Gi炎粉無懼風雨，為慈善出力，一齊炎點愛！」

（即時娛樂）