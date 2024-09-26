王菀之澄清無參與兒童才藝大賽：希望大家保持警惕 (18:18)

近日facebook出現3個名為「2024年全港少兒才藝大賽」的專頁，聲稱活動由ViuTV及其他媒體贊助，參賽者可跟郭政鴻、王菀之、李佳芯、小肥等藝人一起學習。繼ViuTV和小肥所屬的棋人娛樂，先後發出嚴正聲明後，王菀之（Ivana）今午（26日）也在Ig澄清並無參與這個活動，亦從未與相關單位有過任何聯絡：「這種不實信息可能會誤導大家，希望大家能保持警惕，謝謝﹗」

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（即時娛樂）