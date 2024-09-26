晚吹-總有一瓣喺左近｜馮素波首次熒幕上分享奇怪經歷 (18:51)

ViuTV《晚吹-總有一瓣喺左近》明晚（27日）播出新一集，請來馮素波（波姐）現身分享靈異經歷。

波姐憶述4歲時在廣州家中的房間內，曾看見一個身穿黑膠綢的女人在後面屋的廚房內行來行去。她的嬸嬸知道後，立即緊張地叫她返出來，因為後面屋根本沒有人住。波姐說他們一家人後來移居到香港，她有天到七姨家跟表哥玩，正當兩人爬上放在騎樓中的藤桌上扮駕駛飛機時，她看見七姨房內有一個穿黑膠綢的女人，於是對表哥說「七姨返嚟喇，表哥落去囉」。波姐表示︰「工人娥姐聽見即刻鬧︰『唔好亂噏嘢呀你哋﹗』我當時唔明，長大後至知原來當時啲舊樓大門係從內橫閂，要入去一定要有人開門。娥姐當時根本冇開門，所以當時嗰個女人冇可能係七姨。」

波姐表示第3次看見身穿黑膠綢的女人是在10年前發生，當時她不聽朋友指示，將神位放在家裏另一位置。她擺放佛像時，眼尾看見一個身穿黑膠綢的女人站在衣帽間的房門口。波姐說︰「我當時立即話︰『真係對唔住，我又唔聽話喇！』之後即時將神位放番去原位。」波姐在節目中還分享了關於已過世丈夫的經歷。她說︰「我丈夫當時因為中風入院，唔知係唔係因為佢長期緊握拳頭，令手掌嘅水分冇完全抹乾，總係散發出一種難聞嘅酸餿味。佢過身後，我有一晚喺佛壇念經，其間聞到先生當時喺醫院嗰啲酸餿味，成個佛壇都係嗰陣味。第二日，我從已經皈依嘅弟婦口中知道嗰晚原來係先生三七嘅日子。唔知係唔係呢個原因，我當晚特別難過，成晚失眠。」

（即時娛樂）