OneUp拍新歌MV Oscar騷肌勁吸睛 Bronny重演海旁失戀日常 (19:07)

曾參加《全民造星V》的新晉男子組合OneUp，繼之前推出首支派台歌《Ten Outta Ten》後，再推出新歌《10號碼頭的半對》，繼續化身冧歌王子。成員賀邦（Bronny）和方智弘（Oscar）邀來人氣YouTuber杮杮chichi和Santis陳映影分別演2人女友，Oscar還首度在鏡頭前半裸出浴，大騷六嚿腹肌，相當吸睛。

OneUp新歌《10號碼頭的半對》講述Bronny和Oscar兩段淒美的愛情故事，最終都是分手收場，並以海旁作結，將他們故事串連一起。Bronny透露今次故事滲透不少個人經歷：「我嗰部分嘅故事都係建基於自己經歷，係慘痛嘅分手故事，但我就唔係喺中環海旁，多數都喺西九海旁，嗰邊經歷會多少少。」

Bronny表示透過寫歌治療失戀，將傷心情感抒發到歌曲之中；Oscar自言是偏向失理性，當分手時會非常沮喪，在街頭流男兒淚，沒有舒緩方法，只靠等待時間冲淡情傷。

作為OneUp第2首派台歌MV，今次內容及故事性「力度」提升，還邀請柿柿與Santis擔任MV女主角，期間Bronny和Oscar分別跟她們拍親密鏡頭，令兩男大呼尷尬，Bronny說：「多謝公司安排，對於入戲係好有幫助，我哋今次各有故事，我就同杮杮，Oscar同Santis，我哋各自有自己女主角，但一開始，喺溝通上都有啲尷尬，唔敢講嘢，之後熱咗身就OK啲，到埋位就冇咗包袱。」

今次MV另一亮點，是Oscar首度在鏡頭前半裸出浴、濕身騷肌，拍攝出浴戲前，Oscar十分緊張，又狂做掌上壓谷肌：「都幾緊張！雖然對自己身材有信心，但始終有好多人睇住，一隊Crew都十幾個人望住我，真係好尷尬，好彩入到浴室，狀態轉換咗啲，成件事先冇咁尷尬。」

被問到拍出浴鏡頭還是跟女主角親密戲尷尬？Oscar就表示：「我會形容同女主角開頭拍嗰一兩幕係最尷尬，最大尷尬係未熟對方，唔知佢性格係點，又未傾過偈，一嚟差不多面貼面，幸好之後傾過偈熟絡了，成件事先冇咁尷尬。」

（即時娛樂）