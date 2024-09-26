歐倩怡自爆離婚後有經濟壓力 郭晉安避答會否出手幫助 (20:02)

郭晉安與歐倩怡今年5月宣布離婚，歐倩怡早前出席活動時稱有經濟壓力、等錢用，要頻撲找工作掙錢。郭晉安昨晚與陳曉華、羅蘭、羅子溢、何依婷及莊子璇等出席TVB劇集《金式森林》煞科宴，他被問到會否出手幫助前妻時表示︰「這方面的事，我不說了。她的事，你們問她吧﹗去到這個階段，你們有什麼事直接找她。」郭晉安稱與歐倩怡仍有就子女問題聯絡，但在其他事上很少溝通，他亦已很習慣現在的生活。

羅子溢與郭晉安時隔10多年再合作，他自言當年仍是新人時演技麻麻，與郭晉安一同拍攝《古靈精探B》和《團圓》時，獲對方提點不少﹗羅子溢說︰「相隔10多年再合作，希望現在的我能得到他的肯定。」郭晉安聞言表示︰「我擔心子溢嫌我過時，他現在很不同，思想和觀察角度比較闊，有不同觀點。可能與他經歷了很多有關，例如他現在也是爸爸，我在他這個年紀時，未想過原來照顧小朋友會帶來很多問題。」

羅子溢直言為人父親壓力大，又自嘲在家裏沒地位。他說︰「家裏有王太后、王后、公主及王子，就是沒國王。我只是家裏的總管﹗」

陳曉華傳年尾與秘戀兩年的朱敏瀚結婚，劇中飾演其丈夫的郭晉安笑言︰「吓！我老婆已跟我結了婚﹗她跟我一起，肯定會春風滿面﹗」羅子溢稱專心拍劇，沒留意其他人的花邊新聞。

婚後忙於拍劇的何依婷稱丈夫沒投訴︰「他想我多拍劇、多工作，不用經常煩着他。拍完劇，我會休息一下，去短途旅行充電。趁機會造人？順其自然。孩子是上天賜的禮物，不會強求。」何依婷與莊子璇均表示沒八卦陳曉華是否年尾結婚，認為當事人如有好消息自會宣布。

（即時娛樂）