亞洲影藝創意大獎｜無綫掃10項冠軍 張振朗胡定欣分膺最佳男女主角 (20:48)

張振朗及胡定欣分別憑《反黑英雄》及《破毒強人》，獲封最佳男主角及最佳女主角。（大會提供）

由新加坡亞洲創意藝術學院（AACA）主辦的「2024亞洲影藝創意大獎」，今天（26日）公布亞洲各地區獲獎名單，無綫橫掃10項冠軍殊榮，將代表香港角逐亞洲區冠軍大獎，結果於12月上旬公布。

劇集方面，張振朗及胡定欣分別憑《反黑英雄》及《破毒強人》，獲封最佳男主角及最佳女主角；周嘉洛憑《寵愛Pet Pet》獲得最佳喜劇演員；而劇集《香港人在北京》獲得最佳喜劇節目獎項；《破毒強人》監製羅永賢則獲得最佳導演（劇情）。

綜藝節目方面，麥美恩憑《Mayanne小喇叭》獲得最佳娛樂節目主持獎項；《芷珊約您》獲得最佳綜合娛樂節目獎項。《福祿壽訓練學院》獲得最佳遊戲/問答節目獎項；《日本18種住法》獲得最佳生活消閒節目、而由周吉佩主唱的《羅密歐與祝英台》片尾曲《梁山伯的華爾茲》，獲得最佳主題曲/主題音樂獎項。

無綫電視行政主席許濤表示：「今年TVB再度蟬聯香港地區獲得最多冠軍的電視台，我們深感榮幸。這一成就不僅是對製作團隊辛勤付出的認可，也是對我們創新和高品質製作的肯定。

特別值得一提的是，《反黑英雄》和《破毒強人》這兩部合拍劇，展現了TVB與內地優秀製作團隊合作的成功。通過強強聯合，我們不僅提升了製作品質，更融合了兩地文化，創造出更具吸引力的內容，受到了觀眾的廣泛認可。這種新模式為無綫電視開拓了更廣闊的市場，也推動了影視行業的創新發展。我們將繼續努力，不斷挑戰自我，期待在未來取得更多榮譽。」

（即時娛樂）