陳奐仁曾陷脂肪肝危機發奮減肥 蔡景行「電視精」成入行原因 (20:55)

由倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、王嘉慧（Cathy）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian），蔡景行（行仔）、范莎莎（Zaza）主持的飲食節目《美食新聞報道》，今晚（26日）星級飯腳是陳奐仁（Hanjin）。

早年陳奐仁來香港發展，他的包包面及圓咕碌身形亦成為標記。近年Hanjin由「肉男」變成筋肉人，他在節目中解釋發奮減肥的原因︰「嗰時好肥呀，見醫生時佢恐嚇我，話我有脂肪肝危機，佢話一係食藥、一係做運動，我死都唔食藥。」Hanjin笑言每日要食160克的肉類，保持現在的巨胸童顏身形。

行仔同Hanjin在西環「搵食」，他們先後品嘗韃靼牛肉、酥炸五花腩、雙層芝士漢堡等美食。HanjIn下月初將舉行《陳奐仁Raw Jazz 15周年爵士音樂會》，他直言爵士樂跟威士忌非常匹配，他笑說︰「啲人成日話聽爵士飲威士忌係絕配，非常認同。你可以飲完酒入場睇（演唱會），到中場好舒服咁補下飛（威士忌），到完騷再出去nightcap先返屋企，就非常美滿，不過飲完酒千祈唔好揸車。」

節目中行仔跟Hanjin玩互問互答遊戲，揭出行仔「超級電視迷」身分。Hanjin問到主唱的《沒時間後悔》，是無綫哪一套劇主題曲時，行仔輕鬆講出答案《怒火街頭》，Hanjin意猶未盡繼續追問相關問題，難得行仔都能一一應對，令在場人士驚訝。

行仔受訪時笑言，當日有部分為爆肚問題，他笑說︰「好彩我又識，我的確係『超級電視迷』，亦都係呢個原因，我先想做一個演員同埋報訓練班。」

（即時娛樂）