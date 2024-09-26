港姐是非停不了 聊天截圖流出 吳芷靖認遭亞軍梁嘉莹狂窒：事情已過去 (22:03)

馬德鐘和太大張筱蘭、唐麗球、朱凱婷、莊思明、莊思華、莊思敏和楊明、今屆落選港姐吳芷靖和鍾翠詩，今晚（26日）出席《善學慈善基金30載晚宴》。吳芷靖和鍾翠詩均有意入行，在港大攻讀金融的吳芷靖表示，要先學好廣東話，她說：「樂小姐（樂易玲）提議我找個老師學廣東話，又讚我有劇樣，我覺得自己演時裝和古裝都可以。」

提到早前網上流出疑似她和應屆港姐亞軍梁嘉莹的聊天截圖，對話中她被梁嘉莹狂窒一事，她點頭承認是她們對話內容，但截圖是否她流出？她支吾以對，再望向身旁經理人，然後再說：「事情已過去，大家要向前望。」

對於梁嘉莹否認有此事，她說：「觀眾有眼會睇得出。（會否覺得梁嘉莹夠膽講又不夠膽認，欠缺承擔責任？）不想再回應了，事件發生後，我們已經沒有聯絡。」問到是否已對對方失望，沒有信心？她說：「其實我們都不算好熟。」

說到冠軍倪樂琳日前與她們聚餐，她表示是倪樂琳請她們吃飯，並相約好之後再聚餐。問到再聚餐的話，梁嘉莹在場怎麼辦？她沒回答，追問見到梁嘉莹會否談話時，她臉有難色說：「哎呀，不要問我啦！」

鍾翠詩指跟梁嘉莹不熟絡，不清楚對方為人，但參賽時會互相幫忙和提點。問她可覺得對方是雙面人？她以跟對方不熟及私下沒聯絡，而不作回應。

馬德鐘剛在內地拍完綜藝節目，他表示今次是探索歷史故人走過的路，去了湖南拍攝一天，相比起之前拍的綜藝，24小時被鏡頭對著，今次舒服和輕鬆得多。他透露剛成立個人頻道，分享和介紹一些東西，例如他喜歡的音樂和健康心得等。

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（即時娛樂）