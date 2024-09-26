環球小姐｜雷莊兒奪最具台型 姚祖恩大熱膺最上鏡 蔡頌思揀姜濤演神鵰 (22:48)

香港區「環球小姐」（Miss Universe）2024選美大賽總決賽今晚（26日）舉行，曾奪港姐冠軍的雷莊兒狀態不錯，獲頒「環球小姐香港區2024最具台型佳麗獎」；至於大熱門9號姚祖恩則奪「環球小姐香港區2024最上鏡佳麗獎」。

泳裝環節方面，15位佳麗各展美好身段及急才。5號「40億千金」的蔡頌思，被司儀問到若男團MIRROR當中，揀選誰演神鵰及楊過，她表示會選Anson Lo演少年楊過及Anson Kong（江𤒹生）演 成年版楊過，她指AK身形健碩；至於姜濤就演神鵰，蔡頌思稱姜濤氣場好勁，就算穿了神鵰的Outfit及笠頭演出都會被認出。

姚祖恩手拿人字拖要示範「打小人」，她表示經常在銅鑼灣鵝頸橋見到有人打小人，她即場示範邊用英文邊打小人，由於好有節奏感，獲觀眾拍掌鼓勵。

雷莊兒表示自己在香港長大，有國際視野，好適合代表香港，將香港傳統思想及生活文化融合為一，加上自己努力追夢，如果能當選成為環球小姐，可以肩負代表宣揚香港精神。

8號魏嘉華要在男團ERROR當中揀成員做老公﹑初戀情人及「收兵」。她揀何啟華做老公，讚他好搞笑，會逗得她開心；193（郭嘉駿）做初戀情人，她讚193外形高大靚仔，做情人可以帶出去威；至於肥仔（梁業）就收兵，讚他為人細心；問到為何不選擇吳保錡，她表示聽聞保錡揀偶要求高，加上要識唱歌，她自嘲唱歌麻麻，所以跟保錡保持距離。

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（即時娛樂）