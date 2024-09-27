楊樂文遺憾戀愛經驗未夠多 廖子妤拍拖生活開心未想結婚 (15:35)

楊樂文（Lokman）與廖子妤（Fish）首次合作，在ViuTV劇集《十七年命運週期》中雙雙經歷SARS及新冠病毒兩場疫情，兩人拍攝時均勾起不少回憶。2003年SARS爆發，Lokman說當時仍時初中生，只知毋需上學，未意識到大環境那麼差；那時候身在馬來西亞的Fish表示當地疫情沒香港嚴重，但父母十分緊張，要她和妹妹戴口罩。她回憶︰「當時全校只有我和妹妹戴口罩，老師緊張得以為我們染病，捉了我們去訓話。我們之後上學時也不敢戴口罩。」

2020年新冠病毒爆發，Lokman、Fish感受最深。Lokman說︰「人大了，才驚覺疫情令世界停頓，明白到人生無常，便要學會怎樣擁抱難關，才可以繼續向前行。」Fish表示當時拍完劇集《地產仔》，逾半年沒工開，大部分時間留在家。她說︰「最初沒害怕，可以留在家，頗開心，但後來開始擔心工作，驚得哭起來。那時候，頗艱難。我曾在疫情時返馬來西亞拍戲，隔離了21天，每天為自己安排很多活動，還嘗試幫愛貓寫歌，又練跳舞。。」

他們在《十七年》中的角色均對過去抱有遺憾，Lokman自言在現實裏也有遺憾︰「有點後悔小時候沒學好樂器，結他彈得好、鼓打得好，更有型嘛﹗感情上可有遺憾？沒有，反而覺得不夠多遺憾。我的拍拖經驗不夠多，人生閱歷不夠，沒什麼故事。隨緣，不會說想多拍拖，很難迫出來，迫出來的可能未必好。」

Fish來港發展10多年，遺憾陪伴家人的時間少。她說︰「我有兩個妹妹，我今年在大妹的婚禮上致辭時，發現我們有10多年空白期，我對她的所有回憶都是童年往事。細妹也快結婚，她希望我能上台致辭。她升中學時，我已離家，與她的相處時間更少。」雖然在結婚一事上被兩個妹妹爬頭，Fish與男友仍未想拉埋天窗︰「我們的拍拖生活開心，除非是想生小朋友，否則不急於結婚，而且急也急不來﹗還是先做好一樣，才再做另一樣，如未做好演員工作就去組織家庭，最後搞垮了家庭，就大件事﹗」

（即時娛樂）