麥美恩否認遭陳貝兒打斷說話 獲森美撐做港姐司儀不吵耳 (17:07)

麥美恩（Mayanne）今天（27日）出席活動時，硬要同場的森美合力做心心手勢合照，森美一臉嫌棄地勉強配合。森美受訪時笑着解釋︰「我拒絕Mayanne，是因為她曾想當我的新抱。我兒子（曦樂）從前年紀小，沒理會她的示愛，但他現在已長大成人，懂得say no﹗」問森美是否兒子嫌Mayanne說話時太吵耳，Mayanne搶答︰「不是﹗曦樂跟我認識，他不喜歡我，是因為我似森美。」森美透露兒子覺得Mayanne嬌小玲瓏、賢良淑德及捱得，但兒子不懂得欣賞Mayanne捱得。他續說︰「我從前也不懂得欣賞太太捱得，選擇她是因為她漂亮﹗介紹男仔給Mayanne認識？我從前為拯救小儀，介紹過3個男孩子給她，結果全都泡湯了﹗我的朋友後來一聽到我說要介紹女孩子，都驚到立即飛走。」Mayanne不服氣表示早前到新西蘭工作，很受當地男士歡迎，又說不介意與外籍人士拍拖。

談到Mayanne早前擔任港姐決賽司儀，被網民投訴說話太嘈吵，森美代好友平反︰「今年港姐決賽司儀全女班，她既要幫助首次擔任港姐司儀的後輩，又要協助候選佳麗答問題及炒熱現場氣氛。她一點也不嘈，而且反應快。我當年第一次做港姐司儀時曾不知所措，要向曾志偉、陳百祥（阿叻）學習。」Mayanne否認當晚在台上被拍檔陳貝兒打斷說話︰「我不覺得曾被她打斷說話，即使有也不會介意。我們對稿時夾好負責哪部分，做大騷是team work，要互補不足。可能當時她要把資訊說出來，我們就要讓，一定要有這個默契。」

《903 AllStar 籃球賽》將於11月舉行，森美為「九零三人隊」隊長。他表示歌星隊有張繼聰、呂爵安及陳卓賢等人，雖然陣容強勁，但可能變成他們個人「獨食」。森美說︰「打籃球要有團隊精神，我有信心DJ隊會贏。雖然歌星隊說DJ隊成員年紀大，但我們勝在經驗豐富。」

（即時娛樂）