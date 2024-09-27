環球小姐｜雷莊兒奪季軍否認失落 父親入院影響比賽心情 (17:49)

香港區《環球小姐》（Miss Universe）2024選美大賽總決賽昨晚舉行，姚祖恩以大熱姿態奪冠，兼得「最上鏡佳麗」及「最受歡迎佳麗」，成為三料冠軍；甄蕎及2017年港姐冠軍雷莊兒分別獲頒亞軍及季軍，雷莊兒同時奪得「最具台型佳麗」。姚祖恩賽後受訪時稱對奪冠感到十分驚喜︰「我很surprise，因為對手很強﹗我覺得自己勝在準備充足，事前努力做運動及護膚，而且看很多環球小姐片段，很努力準備。」談到將於11月代表香港到墨西哥與其他地區選美代表角逐「環球小姐」，她表示︰「我會再找導師進行訓練，也會請較雷莊兒的Catwalk心得。」亞軍甄蕎亦稱對手很強，自己得獎有點爆冷。

雷莊兒在台上得知贏得季軍時露出失落神情，她否認不開心︰「比賽一定有輸贏，我很替姚祖恩開心﹗我們很好朋友，她稍後要參加比賽，我會跟她分享選美經驗。」雷莊兒表示父親身在醫院未能到場觀賽，雖然情况還好，但自己的心情難免受影響。談到今年祖母及外祖母先後離世，現在父親又入院，她說︰「我也覺得運氣麻麻﹗我會先休息，稍後會返加拿大拍劇和拍戲。今次的選美結果，可能是上天安排我要當一名演員。會否再參加選美？永不說不，我有多本不同國家的護照。如有機會，我當然有興趣留港發展，我很喜歡功夫、動作電影。」

（即時娛樂）