張敬軒出席講座收粉紅色神秘信件 內藏玫瑰花香味信紙 (19:33)

張敬軒日前出席香港中文大學逸夫書院的「漫談粵語流行曲七十年」講座，分享廣東歌文化及歷史。軒仔到達中大校園的休息室準備時，看到一封粉紅色的信，枱頭寫着「誠邀尊貴嘅張敬軒先生打開，Keith」，打開後是一張有玫瑰花香味的信紙，並附有一隻usb，信件內容是一位名叫Keith Lam的同學向他自薦入行做歌手，對方更「識做」地說自己21歲，比今年43歲的軒仔大3歲，兜個圈讚軒仔外表年輕。軒仔稱非常欣賞這位同學的創意，看得出他十分細心，而且很尊重及在乎這件事，為免軒仔擔心usb有危險，還特別將內容上載至互聯網上的個人雲端儲存空間，供軒仔查閱。

軒仔在活動上公開這件事，他說︰「淨係呢個創意，已經足以令佢贏咗呢個機會﹗我助手陣間會問你拎電話號碼，我今晚會打畀你﹗我覺得最made my day嘅一件事就係你呢封信，多謝你。我哋今晚呢度逾千名同學仔都知道Keith ，希望呢個係好好嘅開始。我未聽入面啲歌，可能都好得意，但係唔緊要，我嘅第一個Demo，用我阿媽嘅說話嚟講呢，係不知所謂呀。萬事起頭難，但你選擇咗起頭，就會有跟住落嚟發生嘅嘢，加油，陣間打畀你。」講座尾聲，軒仔準備離開時，有同學帶頭起哄，稱買不到澳門演唱會門票，希望軒仔能唱首歌。軒仔難敵同學們熱情，即場唱出《隱形遊樂場》一段副歌，並寄語同學好好把握在大學讀書的日子。他更笑言︰「呢個場地都幾好聲，可唔可以嚟開騷？開番個逸夫書院演唱會，咁咪唔使去撲飛囉，係咪？」當晚，軒仔真的致電了Keith，與對方談了近半小時。

（即時娛樂）