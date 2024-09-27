陳慧嫻全力籌備40周年演唱會 出新歌籲珍惜相遇與離別 (20:45)

陳慧嫻推出新歌《給親愛的親愛》，她表示︰「呢首係我加盟新公司英皇娛樂嘅第一首歌，再加上我好耐冇出新歌，所以想藉住呢一首歌同親愛嘅觀眾、親愛嘅粉絲講聲Hello。簡單嘅一句『親愛的你好嗎』嘅問候，承載住我對你哋嘅思念同祝福，希望你哋能夠感受到呢一份真摯嘅情感，無論大家身處邊一度，都有我嘅音樂陪伴住你哋。」慧嫻表示選擇這個題材是因為近年經歷很多聚散離別，無論是移民、工作、家庭還是成長的原因，曾經關係緊密的好友變得疏離。她說︰「其實好多時候都會耐唔耐諗起大家，但就係抽唔到個時間去見面，我希望可以喺呢一首歌裏面表達到呢種思念同埋祝福。」

慧嫻表示歌詞中的「親愛」可以指家人、好友或愛人︰「每當諗起佢哋嘅笑容、陪伴、支持，我哋心裏面都會充滿着感激同懷念，希望透過呢一首歌能夠令到觀眾諗起生命中重要嘅人，無論佢哋身處何方，呢一段情感都可以係超越距離，永遠相連。呢首歌最觸動我嘅歌詞係『人生如風似煙 領悟人生後 初見面』，我哋都後生過，當時可能會比較自我中心、驕傲、自私少少，唔識得易地而處，但當經歷多咗、大個咗，我哋睇番轉頭，就會覺得後生嘅時候原來係咁幼稚。大家再見番嘅時候，都發覺大家都變好咗。我覺得呢一句歌詞令人好感受到人生嘅變幻無常，當我哋真正理解人生嘅本質之後，或者我哋能夠更加珍惜咁去看待生命中每一次嘅相遇同埋離別。」

《給親愛的親愛》由Larry Wong作曲及編曲、林若寧填詞，舒文監製。慧嫻笑指舒文十分正經，跟他一起沒什麼趣事，但自己對他錄音室內的洗手間十分有興趣。她說︰「佢個洗手間入面有一塊叫做『Yes No』嘅決策板，我每一次去洗手間都會忍唔住攞嚟玩吓。好多時錄到咁上下去廁所，我迷信吖嘛，就會問吓塊板究竟我頭先嗰個Take得唔得？如果最後粒珠仔走落去YES嗰度，我就覺得一定得！出到去就算舒文叫我再錄，我都唔會再錄㗎啦，哈哈﹗但係如果粒珠去到No，咁就算舒文覺得係OK我都會話：『畀多次機會我啦﹗』我會喺度磨爛蓆。如果粒珠去到中間，咁冇得揀，出到去等舒文決定使唔使再嚟過。」

慧嫻透露正積極籌備明年演唱會︰「我正在全力籌備我嘅40周年紅館演唱會，期待同大家可以一齊再分享我嘅音樂，好似我嘅新歌裏面有一句歌詞『努力排練 若然一日能遇見』，我哋好快會見㗎啦！」

（即時娛樂）