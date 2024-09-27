愛過之後來臨的｜坂口健太郎李世榮譜日韓之戀 (21:32)

日韓跨國合作、由「鹽系男神」坂口健太郎與「初戀女神」李世榮主演的浪漫愛情韓劇《愛過之後來臨的》今晚於「黃Viu煲劇平台」上架。講述韓國女生紅（李世榮飾）在日本留學時邂逅潤吾（坂口健太郎飾），兩人火速相愛共賦同居，然而由於語言、文化差異和雙方家長反對，這段感情無可避免步向分手。5年後紅在父親的出版社工作，這時躍升為著名作家的潤吾為了宣傳新作而來到韓國，昔日的戀人命運般再次相遇，埋藏在心底的愛意和回憶重新點燃！這次他們會選擇走進彼此的生活，還是徹底告別過去？

「日劇男神」坂口健太郎在日韓兩地人氣爆燈，談及今次首度主演韓劇，他讚劇本吸引：「我認為這是一個非常動人的故事，一個日本男子與韓國女子相遇相愛，儘管來自不同國家、存在文化差異，但是愛情的共通點就是無分國界，相信大家一定會感同身受。」李世榮補充：「我為了這部作品第一次學習日文，拍攝之前我學了大約兩個月。每次讀劇本時，我都被這個故事深深感動。」這對「日韓情侶」平日如何溝通？李世榮笑言：「坂口很擅長製造現場氣氛，我們平常拍攝非常熱鬧，還會互相教對方日文韓文。我想如果可以用同一種語言交流，應該會聊更得更深入。」

劇集自年初走訪日韓兩地取景，捕捉了兩國四季的變化，呈現兩地的景色。坂口健太郎亦讚歎韓國美景：「我認為韓國有許多美麗的地方，寒冷的城市氛圍非常配合劇情的發展，令整體故事更加淒美。」

另外，長腿男神洪宗玄和日本演員中村杏分別飾演紅與潤吾的現任與前度，劇中出現錯綜複雜的四角關係，增加了這段愛情的追看性。

（即時娛樂）